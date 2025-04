La startup española que convertirá el mundo virtual en un verdadero espectáculo

Los gigantes tecnológicos han tomado la delantera en la construcción del metaverso , pero el desafío es de tales dimensiones que no lo hacen todo por sí mismos, sino que también contratan a compañías menos conocidas por el gran público, pero con conocimiento experto, para que les ayuden a levantar los cimientos de este ecosistema. Una de ellas es Virtual Voyagers , de las pocas especializadas en entornos virtuales que existen en nuestro país.

Sus inicios se remontan a 2013, cuando el que hoy es su CEO, Edgar Martín-Blas , vio la oportunidad de emprender. «Palmer Luckey anunció que tenía el prototipo de algo muy nuevo que abarataba la realidad virtual que se venía haciendo décadas atrás. Invertí en el ‘crowdfunding’, me enviaron las gafas y me di cuenta de que eso no iba a parar», relata. No se equivocó. Facebook compró aquel prototipo, las Oculus, por 2.000 millones de dólares y Martín-Blas dejó su puesto de director creativo de Tuenti para, junto a cinco socios, poner en marcha la empresa. «Recibimos llamadas de corporaciones muy importantes, como Ferrari, Disney o Inditex. En aquel momento eran sobre todo proyectos de marketing e I+D», recuerda.

El punto de inflexión llegó en 2020 con el encargo de Mark Zuckerberg, nada menos que la creación de la plataforma de conciertos virtuales de Meta , para lo que colaboraron con la californiana Supersphere. «En tres meses terminamos el proyecto», cuenta. El primer artista que actuó fue Jaden Smith, al que siguieron el dj Steve Aoki y el grupo Major Lazer.

Además de trabajar con Meta, la startup ha sido elegida por Vodafone –junto con Optiva Media– para impulsar un servicio que permitirá a los clientes disfrutar de experiencias inmersivas, como asistir de manera virtual a conciertos. «De repente se ha creado un internet nuevo que es tridimensional y cuya gran diferencia con el anterior es que podemos acceder de forma casi presencial y hacer actividades », apunta Martín-Blas. Este concepto, que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción, empieza a tomar cuerpo. «En EE.UU., la app necesaria para instalar las gafas Oculus se situó estas navidades por encima de TikTok. Hay unos 20-30 millones de gafas de alta calidad en el mundo», dice. Los próximos años habrá más opciones, ya que Apple, por ejemplo, venderá a partir de 2023 un visor de realidad mixta .

Edgar Martín-Blas, CEO de Virtual Voyagers

El experto cree que la generación de 8 a 16 años será la gran consumidora, pues ya se mueve en proto-metaversos como Fortnite o Roblox. Eso sí, recalca que no habrá un solo metaverso , sino muchos que compartirán información y de los que podrán beneficiarse multitud de actores. «Los que más facturarán serán los que tengan contenidos atractivos antes del metaverso que se puedan adaptar: espectáculos, series, videojuegos… Luego vendría la formación y el inmobiliario, para la gestión de entornos virtuales y para mostrar proyectos en construcción», comenta. En este sentido, la compañía ha realizado un trabajo de gemelo digital que recrea a escala 1:1 un espacio que se levantará cerca de Port Aventura (Tarragona) con viviendas, zonas ajardinadas, campos de golf, etc. «Se utiliza como sistema de ventas», indica su CEO. Un sinfín de posibilidades que anticipan un suculento negocio.