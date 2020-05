«Sorpresas desagrables» en las facturas del gas para algunos hogares durante el estado de alarma La razón de las subidas en los recibos está en que los técnicos encargados de las lecturas no han acudido a los domicilios debido a las restricciones decretadas por el Gobierno

Algunas familias están recibiendo facturas del gas más elevadas de lo normal durante el estado de alarma. La Organización de Consumidores OCU ha recibido numerosas quejas de hogares en esta situación y que, a la vez, han sufrido una reducción de los ingresos por la crisis del coronavirus. La razón de esta subida en los recibos se encuentra en que los técnicos encargados de las lecturas del gas no han acudido a los domicilios debido a las restricciones decretadas por el Gobierno y por ello, se han realizado estimaciones de consumo. «Entre las reclamaciones recibidas, destacan algunas en las que la estimación supone un desvío de más de 300 euros del consumo habitual», indica la OCU.

«En muchos casos este incremento sobrepasa el 30% con respecto al mismo periodo del año anterior, agravado por el hecho de que durante parte del confinamiento hemos necesitado usar la calefacción. Las facturas de gas que nos vengan próximamente nos pueden dar una sorpresa desagradable»,el CEO de Watiofy , Arturo Cardenal.

Esta práctica, en principio, es legal ya que en caso de que no sea posible realizar la lectura del contador y que el cliente no facilite los datos, la distribuidora -antes de enviar las cifras a la comercializadora- debe realizar el cálculo teniendo en cuenta el consumo en esas mismas fechas de otros años, y si no hay histórico por ser un alta reciente, deberá fijarse en el perfil medio establecido. Sin embargo, «puede que nos encontremos que estas estimaciones se hayan ponderado teniendo en cuenta un exceso de consumo respecto al periodo anterior», advierte Cardenal.

Además, tal y como indican desde la OCU, en la mayor parte de estos casos, el cargo se ha relizado en la cuenta bancaria del titular del contrato y la única solución facilitada por las comercializadoras es realizar el ajuste en la factura a pasar en dos meses. Por ello, la asociación de consumidores solicita que se resuelvan todas las reclamaciones y se anulen las facturas al mismo tiempo que se emite una nueva con la lectura facilitada por el propio cliente o prorrateando su pago mientras no haya lecturas reales y presenciales.

«Para intentar evitar esta circunstancia, podemos facilitar nosotros mismos la lectura real de nuestro contador a la distribuidora. Basta con llamar directamente al teléfono de las distribuidoras para estos fines, información que suele venir en nuestra factura, o recurrir a la app YoLeoGas, a la que están suscritas las principales distribuidoras», aconseja Cardenal.

Aumento del consumo

Por otro lado, el pasar más tiempo en casa también conlleva un repunte del consumo tanto de luz como de gas. Por ello, el CEO de Watiofy recomienda algunos trucos para reducir el importe final a pagar. Para conseguir contener la factura, se puede regular el termostato entre 20 o 21 grados ya que con grado cada subamos aumenta entre un 6 y un 7% el consumo de gas.

«Otra forma muy sencilla de ahorrar en la factura de gas es comprobar los precios de nuestra actual tarifa y buscar una oferta más barata. Para esto podemos usar un comprador de tarifas que también puede ayudarnos con la gestión del cambio de comercializadora», añade Cardenal.