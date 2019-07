El FMI sopla las velas: seis curiosidades sorprendentes de sus 75 años de historia Su primer director gerente pudo ser un agente soviético, Harry Dexter White, mientras que Reino Unido fue el primer «cliente» que echó mano de sus fondos durante la Crisis del Canal de Suez

Este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI) cumple 75 años de vida, ya que fue en esta fecha de 1944 cuando 44 países firmaron el Acta Final de la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos). Entre ellos, aparte de la firma estadounidense, también plasmaron su rúbrica países como Reino Unido, Francia, México o China (la nacionalista de Chiang Kai Shek, no la de Mao), entre otros. La Unión Soviética también participó, pero finalmente no firmó. Sería Rusia la que solicitaría entrar en el FMI en 1992, tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Un aniversario que coincide en pleno baile de candidaturas por suceder a la primera directora gerente de su historia, la francesa Christine Lagarde. Entre los aspirantes, la ministra de Economía española Nadia Calviño. A continuación, las cinco curiosidades más sorprendentes para conocer mejor esta institución: