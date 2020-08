Solo tres de cada diez personas trabajaron en España durante el segundo trimestre Aumentaron notablemente los ocupados ausentes por ERTE y enfermedad, según Asempleo

Nunca antes, desde que se dispone de datos, había habido tan poca gente trabajando en España. En el segundo trimestre de este año, apenas 13,9 millones de ocupados trabajaron de manera efectiva, lo que representa el 29,6% de la población española. Es decir, un 70,4% de españoles depende directa e indirectamente de las rentas generadas por ese 29,6% de población trabajadora, según el último boletín de Asempleo que se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Este dato supera al registrado en el tercer trimestre de 2013, el punto más bajo de la crisis económica anterior, cuando solo trabajaron de manera efectiva un 31,4% de españoles.

El documento explica que esa situación se debió al incremento de los ocupados ausentes de su puesto de trabajo habitual, a los inactivos y a los desempleados.

Los ocupados ausentes de su puesto de trabajo alcanzaron en el segundo trimestre los 4,7 millones de personas, lo que supone tres veces más que a estas alturas del año pasado, según Asempleo. El principal incremento en este colectivo se ha producido entre aquellos ocupados que alegan razones económicas o laborales para justificar su ausencia. Estos 3,4 millones de ocupados corresponden en su totalidad a aquellos afectados por un ERTE debido a las medidas de confinamiento. Para obtener una comparativa histórica, cabe destacar que este colectivo nunca había rebasado las 60.000 personas en ningún segundo trimestre desde 2013.

Por otro lado, el número de ocupados ausentes de su puesto de trabajo habitual por una incapacidad temporal (enfermedad) ha crecido un 53% respecto al mismo periodo de 2019 situándose en máximos históricos. El incremento en los problemas de salud de los españoles puede deberse a la incidencia del Covid-19.

Otro de los colectivos de trabajadores que ha aumentado entre abril y junio es el de los inactivos. Actualmente hay en España 17,6 millones de personas en edad de trabajar que no están ocupadas ni buscan activamente un empleo. Una parte la componen los 4,3 millones de personas que no han trabajado nunca, donde se integran los estudiantes mayores de 16 años (2,8 millones). El grueso de los inactivos, no obstante, está compuesto por aquellos que sí han trabajado con anterioridad, pero dejaron su empleo hace más de un año. Este último grupo se ha incrementado en ese periodo un 3,5% respecto al mismo trimestre del año pasado.

Sin embargo, el tipo de inactivo que más ha crecido en el segundo trimestre a causa de la pandemia es aquel que ha trabajado en algún momento del último año. Este colectivo se ha incrementado un 11,5% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando los 10,8 millones, récord histórico.

Este fenómeno se debe en gran medida a aquellos parados u ocupados que perdieron su trabajo en el segundo trimestre y han experimentado serias dificultades para encontrar un empleo, bien porque las oficinas de empleo se encontraban cerradas o porque las expectativas de encontrar un empleo en el contexto actual eran mínimas.

De esta forma, si no han estado buscando empleo de manera activa, no han podido ser clasificadas como desempleadas, y han ido a parar a la inactividad, explica Asempleo.

Esta situación ha sido especialmente relevante entre los trabajadores que antes estaban empleados en el comercio o la hostelería (400.000 más respecto al mismo periodo de 2019).

Las dificultades para buscar y encontrar empleo han provocado que durante el peor trimestre para el mercado laboral español desde que se dispone de datos, el desempleo apenas haya aumentado un 4,3% en términos interanuales.