El socialismo catalán completa su control sobre el sector de las infraestructuras

Trenes, satélites, aeropuertos... y ahora, el AVE a La Me ca . Hace pocas semanas, un alto dirigente del PSC presumía de la renovada influencia del partido, un poder que se traduce en la habitual cuota ministerial, en el giro del PSOE ... hacia el modelo territorial siempre defendido por los socialistas catalanes y ahora también en el nombramiento de dirigentes de la formación al frente de empresas estratégicas vinculadas al sector de las infraestructuras.

El último nombre es el Alejandro Colldefors como presidente del Consorcio Español de Alta Velocidad Meca-Medina (Ceavmm), una designación impulsada desde Renfe, que cuenta a su vez con otro destacado dirigente del PSC en la presidencia, Isaías Táboas, que fue secretario de Estado de Transportes con Rodríguez Zapatero y secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante el gobierno de José Montilla.

A Alejandro Colldefors, ciertamente, currículum, profesional y político, no le falta. En lo segundo, sigue siendo militante del PSC , donde siempre ha colaborado en el área internacional , y de hecho fue comisionado, o asesor, del primer secretario en esta materia entre 2017 y 2019. De igual forma, en las listas socialistas en las elecciones europeas de 2014 y 2019 ocupó el puesto 24 y 29, respectivamente.

Cadena de nombramientos

Más dilatada es su trayectoria profesional, siempre vinculada al sector de las infraestructuras, siendo desde 2007 responsable de relaciones internacionales de la multinacional Abertis . Anteriormente fue responsable de márketing de Autopistas, perteneciente a Abertis , y de Saba . Licenciado en Derecho por la UIC, también es máster en ciencias sociales, política y economía europeas de The London School of Economics and Political Science y cursó el programa de desarrollo directivo de IESE .

El nombramiento de Colldefors se produce apenas diez días después del que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aupara a Marc Murtra como presidente de Indra, si bien la revuelta del consejo de la compañía llevó finalmente a que su puesto no tenga carácter ejecutivo. Dos directivos cercanos al expresidente Abril-Martorell serán los que finalmente estén a los mandos de la firma.

72.000 empleos

La cuota PSC en las empresas estratégicas la completan el exdirigente y exdiputado autonómico del PSC Maurici Lucena como presidente de AENA , y la del exalcalde de Barcelona Jordi Hereu como presidente de Hispasat, también aupado por la SEPI . En el caso de Lucena, su protagonismo ahora en Cataluña es constante con motivo del proyecto de ampliación del Aeropuerto de El Prat , un plan de 1.700 millones que las entidades y principales empresas barcelonesas reclaman, pero que ha encontrado la clara oposición del Ayuntamiento de Barcelona y la más templada de la Generalitat , alegando ambas administraciones el impacto ambiental del proyecto.

En conjunto, la cuota del PSC en empresas públicas o bajo tutela del Estado abarca un perímetro de más de 70.000 empleos y 8.200 millones de euros de facturación.