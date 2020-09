Los sindicatos insisten al Gobierno para que apruebe una baja para padres de niños en cuarentena La prórroga del plan MeCuida, que recoge reducciones de jornada de hasta el 100% para facilitar la conciliación durante la pandemia,, no incluye esos cambios normativos

EFE MADRID Actualizado: 23/09/2020 14:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF han vuelto a instar este miércoles al Gobierno a que proteja con una prestación o baja remunerada a los padres que deban cuidar a sus hijos que, aunque no estén infectados, sean enviados a casa en cuarentena.

Los sindicatos han insistido de nuevo al Gobierno a que proteja a las familias, después de que ayer el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, anunciara en el Congreso de los Diputados que en los próximos días el Consejo de Ministros aprobará la baja para padres cuyos niños sean confinados por un positivo en su clase.

Desde el Gobierno ya se anunció que estudiaban cambios normativos para que las prestaciones de la incapacidad temporal por contingencias profesionales dieran cobertura a los padres que deban cuidar a sus hijos en cuarentena.

Sin embargo, la prórroga del plan MeCuida, que recoge reducciones de jornada de hasta el 100% para facilitar la conciliación durante la pandemia y que fue aprobada ayer en Consejo de Ministros, no incluía esos cambios normativos que esperaban los sindicatos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dejado claro al Gobierno en una entrevista en TVE que "si quiere luchar contra la pandemia hay una serie de consecuencias económicas que tiene que asumir el Estado y no las personas de forma individual".

Así, ha instado al Ejecutivo a que dé las instrucciones necesarias para que las bajas médicas de incapacidad temporal por accidente laboral sean dadas por esa razón o que cree un fondo económico para afrontar unos permisos retribuidos.

En otra entrevista en TVE, el líder de CC.OO., Unai Sordo, ha dejado claro que la prórroga del plan MeCuida "no está bien resuelta" porque no hay una prestación asociada a esas reducciones de jornada o excedencias si los hijos no están afectados por COVID-19. Por ello, ha pedido al Gobierno que "apoye a la gente que cuida y que ha suspendido su trabajo con una prestación compensatoria".

Sin merma retributiva

También CSIF ha instado al Gobierno se garantice, sin merma retributiva, la conciliación familiar y laboral para el conjunto de las personas trabajadoras.

CSIF ya ha insistido en numerosas ocasiones al Gobierno para que de "seguridad jurídica y una cobertura a los progenitores cuyos hijos estén en cuarentena por COVID o sospecha de COVID, sin que ello suponga ninguna pérdida en sus condiciones laborales y retributivas.