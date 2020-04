Un hombre y una mujer se protegen del coronavirus con una mascarilla en Torrejón de Ardoz - De San Bernardo | Vídeo: EP

Los sindicatos avisan de que la mayoría de empresas no pueden cumplir la guía de vuelta al trabajo UGT y CC.OO. reclama que aquellos centros de trabajo que no puedan garantizar las medidas de seguridad previstas por el Gobierno no reanuden la actividad