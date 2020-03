El sindicato de inquilinos convoca una «huelga de alquileres» a partir del 1 de abril «Nos encontramos a tan solo 48 horas del día en el que miles de familias, pequeños comerciantes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus se verán obligados a pagar alquileres inasumibles», ha remarcado desde esta organización

El sindicato de inquilinos de Madrid y Barcelona ha convocado una huelga de alquileres en toda España a partir del 1 de abril «ante el abandono gubernamental». Así lo ha señalado en un comunicado, donde asegura que esta campaña, bajo el nombre «#SuspensiónAlquileresYA», se ha puesto en marcha después de que haya recibido más de 8.000 correos electrónicos de personas que no podían hacer frente al pago de la mensualidad en el cuarto mes del año.

«Nos encontramos a tan solo 48 horas del día en el que miles de familias, pequeños comerciantes y autónomos afectados por la crisis del coronavirus se verán obligados a pagar alquileres inasumibles», ha remarcado.

El sindicato ha recordado que desde hace semanas ha advertido de que a partir del 1 de abril comenzará una «cascada de impagos de alquileres masivas que va a desembocar en una nueva crisis de vivienda».

Por ello, durante estas semanas, ha denunciado y exigido al Gobierno que suspenda el pago de los alquileres para las personas que han visto sus ingresos reducidos o los han perdido a causa de la crisis, porque «es la única manera de evitar otra crisis social».

«A tan solo 24 horas del último Consejo de Ministros de marzo, el Gobierno ignora nuestras demandas de suspensión del pago del alquiler», ha denunciado, tras apuntar que todas las rentas inmobiliarias se siguen cobrando «a precio de oro», como si la economía no se hubiera paralizado, y resaltar que esto «aboca a miles de personas a endeudarse para poder pagarlas».

Por ello, cree que la única respuesta posible es esta huelga de alquileres. «Si no cobramos, no pagamos. Si la economía productiva se para, la economía rentista también», ha apostillado. «Familias, pequeños comerciantes y autónomos ya no están solos y les invitamos a unirse a esta lucha para evitar que nadie tenga que hacer frente a una deuda o a un desahucio», ha dejado claro.

Además, ha instado a que se sumen a esta huelga de alquileres todas las personas que están viendo cómo sus ingresos caen o entran en una situación de precariedad, pero que aún así están obligadas a pagar alquileres «a precio de oro».

«Si miles de personas nos negamos a pagar y lo hacemos bajo la cobertura de la huelga y de un mismo movimiento, nadie podrá hacer nada contra nosotras», ha apostillado, tras apuntar que la huelga de alquileres durará tanto tiempo como sea necesario hasta que el Gobierno suspenda el pago para las personas afectadas por la crisis del coronavirus.

El sindicato de inquilinos ha afirmado que no permitirá que los costes económicos de suspender los alquileres recaigan sobre el Estado ni sobre los arrendadores que necesiten el ingreso del alquiler para cubrir sus necesidades básicas debido a la suspensión. Así, deja claro que las entidades financieras y grandes arrendadores son los que también tienen que colaborar ante esta situación, ya que los costes «no pueden recaer en exclusiva sobre las familias y sobre el Estado».

«En el caso de los pequeños propietarios que dependan de la renta de su inquilina para llegar a fin de mes, exigimos que se establezca una renta básica del Estado», ha pedido.