Sigue en directo el Consejo de Ministros

13.34 Turno de preguntas y referencias a las revelaciones sobre el Rey Emérito y otra referencia a los presos del Procés. Montero afirma que por Ley, «la AGencia Tributaria no comenta sobre contribuyentes». Sobre Cataluña, se limita Montero a hablar de normalización aunque añade que «no han empezado las reuniones con las otras fuerzas políticas para negociar el techo de gasto, que se apruebe la senda de estabilidad en las Cortes», ha añadido la ministra.

13.32Referencia a la eliminación de los copagos sanitarios. «Ha provocado abandono trataqmientos o no inicio, un 4,7%, 2,1 millones de personas admiten que no pueden pagar medicamentos recetados por su médico de la Seguridad Social», critica Celaá. En este terreno, ha añadido que Sanidad se ha comprometido a pagar prestación a las cuidadoras no profesionales. «POner en marcha algunas disposiciones de Ley de Dependencia abandonadas», añade Celaá.

13.31 Mención a otros acuerdos sobre una Ley regulatoria contratos de préstamos inmobiliarios para proteger al prestatario, además del «desbloqueo» de una partida parda ayudar a la industria 4.0.

13.30Celaá señala 6 nuevos reales decretos, entre ellas, una que regula las prestaciones en caso de accidentes de la SEguridad Social, otra sobare las declaraciones obligatorias aceite de oliva y aceitunas.

13.30Ábalos atribuye la decisión al anterior Gobierno e insinúa que se abren «escenarios» futuros respecto a estas autopistas.

13.28Ábalos anuncia la resolución de otras 6 autopista de peaje que revierten al Estado como las radiales P36 o Ap7 entre los contratos resueltos, por la fase de liquidación de los operadores privados.

13.27«Todo esto ha supuesto un esfuerzo importante de los servicios del Ministerio». Supone 15 millones viajes entre las islas y dentro archipiélagos más Ceuta y Melilla, estima el ministro. Además de mencionar otras medias como las bonificaciones en materia de mercancías. «AFianza la movilidad y la capacidad para conectarse con la Península», añade el ministro.

13.25 Ábalos ha criticado que en los Presupuesto de 2018 no se haya incluido en las cuentas de este año, al no incluir esta bonificación y anucniado que se ha «buscado una salida inmediata a través del acuerdo del Consejo de Ministros» vía Real Decreto que será publicado posteriormente.

13.23Tras las referencias al Anteproyecto de lucha contra el Contrabando, toma la palabra el titular de Fomento Ábalos quien anuncia que se aprobará la ayuda del 75% para residentes de las islas así como de Ceuta y Melilla para facilitar el desplazamiento el avión de este colectivo.

13.20'Montero anuncia que ha autorizado a Cataluña operaciones de deuda a corto plazo por un montante de 4.113 millones de euros, también a Baleares 350 millones de euros también Aragón por un importe máximo de 225 millones de euros. De igual modo, ha añadido que a partir del 1 de julio el personal público tendrá una subida del 0,25% en sus retribuciones.

13.20Montero anuncia la nueva senda del déficit: un 1,8% para 2019, 1,1% en 2020 y 0,4% en 2021. Además ha reiterado el compromiso con el Pacto de EStabilidad, «para que realmente la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos»

13.15Montero habla de que se han revisado las cuentas, y encargado a la Autoridad Fiscla Indpendiente un informe sobre el panorma macro de España. «la senda de establidad fijada hasta ahora bajar déficit 3,1% al 2,2% en 2018 y 1,3% 2020 y que se ha hecho evidente que no era realista». Además, asegura que habría un desvío del 2,6% con la necesidad de un ajuste adicional de 11.000 millones de euros. «ESto limita el margen de acutaciíon ejecución y medio punto del PIB con la consiguiente pérdida de empleo», ha criticado la ministra.

13.14Toma la palabra la ministar de Hacienda, María Jesús MOntero quien habla de la flexibilizacióin de los límites del déficit, que califica de «buena noticia». «los márgenes estrechos pero ahora lo inteligente es acompasar cumplimiento déficit y los incentivos», ha apuntado la ministra que habla de unir rigor y sensibilidad de antender las necesidades sociales.

13.14Celaá hace un repaso de la Cumbre de la Otan, que asegura que se ha mantenido la «unidad» en esta organización y habla de vigencia del vínculo transatlática. Además de «mirar hacia el sur con solidaridad». Confirma que España se hará cargo de la misión de capacitación militar de Túnez y que podría participar en una eventual evacuación del personal internacional en Libia.

13.11Isabel Celaá anuncia que el martes comparecerá en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

13.10Celaá pone en valor las relaciones recuperadas con la Generalitat de Cataluña, asegura que se «retomarán» los trabajos de las diferentes comisiones mixtas (económica financiera, de hacienda etc...). De igual modo, la titular de Educación hace referencia al impulso del Corredor Mediterráneo.

13.09 Dos nuevos nombramientos: nueva delegada del Gobierno para la violencia doméstica y nueva directora general en el Instituto de Cinematografía.

13.07«El espíritu de Ermua sigue vivo». La Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidadiridad, concedida por el Ministerio de Sanidad irá para el buceador que ha ayudado en el rescate de los menores atrapados en una cueva de Tailandia.

13.06Toma la palabra la ministra de Educación, que presenta a los titulares de Hacieda y Fomento. Recuerdo para Miguel Ángel Blanco: «Evoco esas manifestaciones que recorrieron las calles de Bilbao pidiendo su liberación a gritos. Después de Blanco comenzó el final de ETA».

13.04 Comienza la rueda de prensa del Consejo de Ministros.