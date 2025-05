«Si UGT plantea medidas por decreto no sé para qué sirven los sindicatos» Antonio Garamendi, presidente de CEOE, concede una entrevista en ABC en la que asegura que las declaraciones del líder de UGT «son contrarias a la obligación de los agentes sociales de sentarse en una mesa y hablar»

-El secretario general de UGT ha tildado de «inhumanos» a los empresarios por no frenar despidos por absentismo y ha pedido al Ejecutivo que actúe por decreto en el mercado laboral y en las pensiones.

-Ha sido muy desafortunado y él sabrá en el jardín en el que se ha metido. Sus declaraciones son contrarias a la obligación de los agentes sociales de sentarse en una mesa y hablar y si plantea medidas por decreto no sé para que sirven los sindicatos. Él sabrá lo que dice, pero nos ofende que diga que los empresarios somos unos egoístas, que vamos a lo nuestro, que no nos interesa la gente y que no pagamos impuestos. Es injusto y está fuera de lugar.

Nuestra obligación es aportar racionalidad y tranquilidad. Llevamos haciéndolo 40 años y la paz social es la mejor infraestructura que tiene un país. Querer radicalizar los mensajes es un error y querer sentarse en una mesa insultando a los empresarios, también. Se lo debería pensar el señor Pepe Álvarez. Lanzar mensajes gruesos y de máximos y transmitir radicalidad no es lo que necesita ahora este país. Para repartir primero hay que crecer, crear y consolidar proyectos empresariales y la empresa privada, no nos olvidemos, es la que genera empleos en España y la que paga los impuestos para que las sociedades avancen. Si no se entiende que hay que cuidar a las empresas y a los empresarios... UGT está jugando con fuego planteando la ruptura de una mesa antes de empezar.