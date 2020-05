IAGO CORDÓN

Si percibe una pensión no contributiva, este es el documento que deberá presentar hasta el 18 de junio A partir del próximo lunes vuelven a correr los plazos administrativos y los pensionistas beneficiarios de una pensión no contributiva, que no hayan remitido su declaración anual de ingresos, tendrán un nuevo plazo desde 1 al 18 de junio