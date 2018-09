«Shows on demand», la democratización de la música en directo La plataforma online permite que cada usuario pueda reunir los votos de otras personas dadas de alta para elegir dónde será el próximo concierto de su artista favorito, que organizarán los promotores de esta web si alcanza el suficiente apoyo

Ciudades como Burgos, Ciudad Real o Logroño no son destinos tradicionales en las giras de grandes artistas o conjuntos conocidos como U2, The Rolling Stones o La Oreja de Van Gogh, sin embargo, gracias a la plataforma online «Show on demand» es posible atraer a artistas de estilos tan diversos como Vetusta Morla, Jorge Drexler o The Horrors a destinos que tradicionalmente no estarían en la agenda de cualquier promotor.

¿Cómo? Desde esta web - www.showsondemand.es - se puede proponer al artista que queramos que toque y en qué ciudad, después se comparte la idea para captar el máximo de votos de otros usuarios de la plataforma y si se genera un amplio apoyo, entonces este grupo de promotores se compromete a organizar el concierto y como impulsor o «founder» tendrás alguna ventaja, como una tarifa especial o conocer personalmente al artista. Como explica el director general y CEO de «Show on demand», Álvaro de Azcárate, «todo el mundo tiene las mismas posibilidades, lo que importa es si el proyecto contagia o no».

En este sentido, ha explicado De Azcárate, «marcamos un objetivo secreto de votos para que un proyecto se demuestre interesante» aunque ha advertido que no necesariamente tendrá lugar el concierto que más votos coseche. «Por ejemplo, si Burgos genera muchos votos puede ser más representativo que Madrid, no son números absolutos, sino porcentajes», ha apuntado.

Con más de 500 propuestas a la semana, la ida origina de un grupo de promotores musicales cristalizó en esta plataforma en 2015, cuando Netflix y Spotify se instalaban en España, ha recordado que «los Rolling Stones estuvieron en El Ejido, por ejemplo. Por lo que hay que darle una oportunidad a que las cosas puedan pasar: el mundo está lleno de cosas insólitas».

Con tres años de vida «Show on demand», ya emplea a entre 6 y 12 personas y espera «triplicar la facturación en dos años», así como expandirse por Latinoamérica tras su cosnsolidación en España. De momento, entre sus máximos logros llenar el Palacio de los Deportes en Madrid para escuchar a Leiva u organizar un homenaje con motivo de la muerte de David Bowie, con artistas invitados de la categoría de Vetusta Morla o Amaral en Madrid y Barcelona. Flamenco, pop internacional... este grupo de promotores se atreve con todo.