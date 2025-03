Las constructoras plantean un peaje de hasta 9 céntimos por kilómetro en las autovías

Las empresas de infraestructuras insisten en implantar el pago por uso en la red de alta capacidad española. La patronal del sector, Seopan, ha presentado este miércoles un informe en el que plantea imponer un peaje de hasta n ueve céntimos para los vehículos ligeros y de 19 para los pesados en los 14.000 kilómetros de autovías interubanas que hay en España. Este precio, que según han explicado desde Seopan se basa en los peajes en Europa, supone el triple del peaje que propuso la asociación el año pasado.

El presidente de la asociación, Julián Núñez , ha explicado durante la presentación del documento que este modelo contaría con «discriminaciones y bonificaciones», como el impacto de emisiones de cada vehículo. De esta forma se podría mitigar el impacto en los consumidores de este proyecto. Según la patronal, España ingresaría 104.000 millones por firmar concesiones de 25 años en las autopistas, se ahorraría 805 millones en conservación y obtendría un devengo fiscal (en IVA y Sociedades) de 4.700 millones.

«El actual sistema genera desigualdad social y no fomenta la competitividad del transporte ferroviario de mercancías. Implantar peajes nos pondría a la altura de Europa», ha explicado Núñez. El presidente de Seopan también ha destacado que, tras la liberalización de la AP-1, la AP-4 y la AP-7, el 73% de las carreteras de alta capacidad europeas libres de peajes están en España.

El modelo por el que apuesta la patronal es el de «free flow». Este sistema permite cobrar el peaje sin necesidad de que el vehículo se pare. Para ello es indispensable utilizar una infraestructura digital que reconozca la matrícula del coche e identifique a su conductor. Pese a ello, la organización ha planteado que sean nueve céntimos sea el «máximo» precio que paguen los usuarios.

La tarificación de la red no es una reivindicación nueva. El Gobierno es consciente de que necesita mecanismos para asegurar la sostenibilidad de la red de alta capacidad, pero no quiere pagar el coste político que tendría la implantación unilateral de peajes. Por ello, ha planteado que esta medida se incluya en un pacto de Estado en materia de infraestructuras. No es descartable que el Ejecutivo abra el debate en la ley de movilidad que está elaborando.

Desde Seopan aclaran que en otros territorios, como el País Vasco y Cataluña, el debate está mucho más avanzado y ya se ha empezado a tarificar la red de alta capacidad.

Déficit inversor

La implantación de estos peajes , según Seopan, generaría unos ingresos que se podrían destinar a mejorar la calidad de las infraestructuras españolas. La asociación ha destacado la necesidad de invertir hasta 103.000 millones de euros en infraestructuras para llegar a los niveles de desarrollo sostenible reclamados por la ONU. De esta cuantía, destacan 30.776 millones en metro y cercanías, 27.034 millones en mejorar la movilidad de vías interurbanas y 6.521 millones en mejorar el tratamiento de residuos.

Además, Núñez ha asegurado que es una «vergüenza» el tratamiento de las infraestructuras hidráulicas que existe en España, que ha provocado que Bruselas imponga una multa de 32 millones de euros.

Por el momento, sin embargo, España se mantiene lejos de estos niveles. De hecho, Seopan prevé que aumente en ocho puntos su brecha inversora con las cuatro grandes economías europeas entre este año y el siguiente, cuando la inversión alcanzará en España los 54.000 millones de euros. El déficit inversor medio es del 63%, según la asociación, un resultado que está motivado por el parón que ha sufrido la inversión en la última década.

Entre 2010 y 2019, la inversión pública española fue un 54,5 % inferior a la media de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntas. Durante los diez años anteriores (2000-2009), la brecha fue del 25%. El informe hecho público este miércoles por Seopan destaca además que España posee el menor ratio inversor de la UE (1.218 euros por kilómetro cuadrado y número de habitantes) y sufre la "mayor caída inversora" después de Portugal para 2020-2021 frente al periodo 1995-2019.

Noticias relacionadas El Gobierno presentará antes del verano una ley para controlar el precio del alquiler

Más temas:

Francia

Carreteras

Peajes

Ferrocarriles

Autopistas