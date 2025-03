Seis consejos para hacer más llevadero el regreso al trabajo

En estos días cientos de españoles están afrontando el doble reto de volver al trabajo y regresar a la oficina bajo la sombra del Covid-19. Un regreso nada fácil, al que se suma una situación empidemiológica compleja. En concreto, según los últimos datos actualizados por Sanidad un total de 903 pacientes han ingresado en las últimas 24 horas y ha tenido lugar 2.415 nuevos contagios, el 60% concentrados en Madrid, Andalucía, País Vasco y Canarias. Con el ánimo de hacer menos cuesta arriba un retorno más complejo que otros años, los expertos de «Sodexo Beneficios e Incentivos» han elaborado un breve lista de consejos:

1. Incorporarse con la semana avanzada

Es decir, evitar el primer lunes que según los expertos de Sodexo puede representar un cambio drástico y, de esta forma, se evita «el choque de empezar el lunes, teniendo así solo dos o tres días de trabajo por delante». No es la única opción porque los hay que prefieren volver un viernes, «una jornada que suele ser más corte que el resto de los días de la semana y que puede ayudar a que le trabajador se vaya acostumbrando poco a poco a la rutina».

2. Fijarse retos reales en la vuelta al cole

El retorno al trabajo tras varias semanas de relax puede abrumar por la cantidad de trabajo acumulado, por lo que desde Sodexo han aconsejado «uan correcta planificación de las actividades, estableciendo objetivos realistas y organizados, puede ayudar mucho». Lo que puede facilitar su cumplimiento y generar una sensación de realización que no viene mal a la empresa.

3. Seguir disfrutando del verano

Todavía nos resta verano, y no es positivo que el retorno a la rutina nos quite las ganas de seguir haciendo planes veraniegos, que harán menos dura el aterrizaje. «Organizar planes con los amigos o la familia para cuando la jornada laboral haya terminado ayudará al empleado a no desprenderse tan fácilmente del espíritu veraniego», han apuntado los expertos consultados.

4. Hacer ejercicio físico

Sin duda la realización de ejercicio físico ayuda a reducir el estrés y, en paralelo, sirve para despejar la mente. Combinarla con el retorno a la oficina puede resultar muy beneficios, ya que «se ha demostrado que los trabajadores activos están menos tiempo de baja laboral que los sedentarios». Esto puede suponer ahorros también al sistema sanitario.

5. Un buen ambiente de trabajo

Siempre es una variable a valorar, pero desde Sodexo, han recordado que el retorno a la oficina - cuando lo permita también la situación epidemiológica- es sinónimo de reencuentro con los compañeros . Unas personas con las que probablemente llevas meses sin verte físicamente. Por lo que «promover un buen ambiente laboral a yudará a que las jornadas no sean tan duras, especialmente con la vuelta a la oficina»

6. Acogerse a los beneficios sociales de la empresa

En muchas empresas se ponen al servicio de los empleados diferentes beneficios sociales, tales como la tarjeta de transporte, los cheque guardería o los cheques restaurante que pueden hacer más fácil el retorno al trabajo «y que además están exentos de IRPF por lo que será benficioso también a nivel económico». Beneficios que pueden facilitarnos la vida.