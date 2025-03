Los sectores que tirarán del carro del empleo en el barrizal de la crisis

La construcción, un motor de impulso al empleo

El turismo, la restauración y el comercio son los sectores que más empleo generan. Ahora parados, se prevé un trasvase de muchos de esos trabajadores a la construcción . El sector inmobiliario residencial cuenta con 1,3 millones de trabajadores hoy día (en 2007 eran 2,5). «En los próximos cuatro años podríamos recuperar entre 700.000 y un millón de puestos de trabajo », asegura Juan Antonio Gómez-Pintado , presidente de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Para ello es necesario construir entre 150.000 y 200.00 viviendas nuevas. «Este año tenemos unas 150.000 viviendas y el 95% están vendidas. Existe una gran demanda de vivienda entre los jóvenes de 24 a 35 años pero no pueden adquirir una casa porque no tienen capacidad de ahorro. Es necesario que el Gobierno apruebe medidas para ello. Por ejemplo, si el banco da el 75% del crédito, el gobierno podría conceder un aval por el 20%. Con ese aval el banco puede ampliar la hipoteca hasta el 95% y por tanto el joven solo tiene que dar el 5%», explica Gómez-Pintado. También generará nuevos empleos el c umplimiento del compromiso de descarbonización de la UE , «que hará que rehabilitemos 1,3 millones viviendas para que tengan un consumo casi nulo en 2030», sostiene.