Idas y venidas

Los mercados andan para arriba y para abajo últimamente moviéndose a golpe de titular. Pasamos del miedo a las subidas de tipos demasiado bruscas porque la economía se va de madre a que las subidas del gas y del petróleo nos llevan de cabeza a ... una recesión como la de los años setenta. Otros días es el culebrón del techo de deuda americano la excusa para que las bolsas se tomen un respiro. Pero al final la sangre no termina de llegar al río porque las caídas se siguen aprovechando para comprar.

Y más allá de los titulares que tienen la difícil labor de explicar el comportamiento de los mercados a diario, las peores previsiones que se utilizan para justificar las caídas parecen algo traídas por los pelos.

Es verdad que si el petróleo sigue subiendo podría convertirse en un problema, pero cualquier comparación con los años setenta del siglo pasado está fuera de lugar. Los cuellos de botella que se han producido por la fuerte recuperación económica tras los meses de apagón son temporales por definición. No hay un problema de escasez de petróleo (o gas) y al igual que ha pasado con otras materias primas o el coste de los fletes, por ejemplo, el desequilibrio se ajusta con el paso del tiempo. Tampoco hoy los países productores quieren echar un pulso al resto del mundo, sino todo lo contrario, quieren producir al máximo de capacidad porque les viene muy bien para recuperar el pulso económico. Lo bueno va a ser la cara que se les quede a los de la crisis energética en ciernes cuando cumpliéndose las previsiones los precios corrijan en los próximos meses.

Las cámaras americanas, como siempre y tras algo de paripé, acabarán aprobando el techo de deuda, no por nada, sino porque no quieren ser ellos los responsables de que Estados Unidos suspenda pagos porque no han tomado una decisión administrativa.

Las bolsas suben y bajan para luego volver a subir y bajar pero no necesariamente por las razones que utilizamos. Ahora, cuando las razones que se utilizan son de tan poco fuste es síntoma de que no sabemos muy bien lo que pasa. Y eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario.

Control de daños

Uno de los pelos que por el momento se ha dejado el Gobierno en la gatera de los Presupuestos ha sido la nueva ley del alquiler. Con el objetivo de reducir el precio del alquiler va a imponer limitación a las rentas en zonas tensionadas y va a incentivar fiscalmente a los particulares en estas mismas zonas. Hoy es difícil saber cuál va a ser el alcance real de esta reforma porque, más allá de las ocurrencias en forma de titulares que hemos conocido la semana pasada, sabemos poco más. No se sabe si en el Parlamento va a ir por el camino de la propuesta que presentó Podemos hace unos días o el PSOE va a presentar una suya. Sí sabemos que es un trámite largo (seis meses de elaboración de la ley y 18 más de aplicación), lo que nos sitúa en otro ciclo electoral, con lo que eso pueda suponer en lo que a su aplicación final se refiere en función de cuál sea el nuevo equilibrio de poder. También sabemos, y no es un tema menor, que la mayor parte de estas competencias están delegadas a las comunidades autónomas, por lo que ‘el café para todos’ es, si no imposible, cuando menos un melón que es mejor no abrir. También está claro que este no es el camino para conseguir lo que se pretende, la bajada del precio de los alquileres, como demuestra la experiencia de Barcelona, que ha sido el mercado más intervenido. Las injerencias regulatorias se han traducido en mayor inseguridad jurídica, consecuente huida de la inversión y reducción de oferta, ‘un pan como unas tortas’. Además, estos arranques populistas son música para los oídos para el Partido Popular. Les da alas a su argumentario más apocalíptico –fin de la propiedad privada, exprópiese!,…– y más en unas circunstancias en las que las comunidades autónomas se van a poder desmarcar. ‘Miel sobre hojuelas’.

Así las cosas, y con independencia de la polvareda que se ha levantado, cada día tiene su afán. Los dos partidos del Gobierno tienen lo que buscaban: uno, los titulares y, el otro, el apoyo a los Presupuestos. Y como ha pasado otras veces en esta legislatura, probablemente ahí quede la cosa. El detalle de la ley cuando se conozca diluirá el alcance de la reforma en esa estrategia de control de daños que tiene encomendada la parte socialista –sobre todo los ministerios más técnicos– del Gobierno y ya estaremos todos a otra cosa.

Quiebra de España

El líder del Partido Popular vuelve a la carga y lejos de recular redobla la apuesta de que va a ser la economía la que le lleve a La Moncloa. «España se encamina a la quiebra, estamos abocados al recate», repetia ayer. Y aunque hay veces que la historia, aunque no se parezca, rima, este no es el caso. Las circunstancias económicas no son ni por asomo comparables a las que en la época de Zapatero llevaron al Gobierno al PP de Rajoy. La economía no solo crece, sino que crece mucho y lo va a seguir haciendo los próximos años. No hay ningún problema de deuda privada, la solvencia del sistema financiero está fuera de toda duda y no hay burbuja que pueda reventar. Además, tanto el Banco Central Europeo como Bruselas han encarado de forma completamente distinta esta crisis. Las circunstancias eran completamente distintas a las de la gran crisis financiera y traen aprendida la lección. El BCE va a seguir apoyando y los plazos de la Comisión Europea son otros y van a dar tiempo a los países para que enderecen sus cuentas. Por lo que cualquier parecido con la crisis de 2008 que sacó a ZP es solo en la imaginación de algunos que tienen mucha prisa. Solo una gran pifia por parte del Gobierno podría quitarles el favor de Europa y precipitar la situación, pero también los tres años que llevan al frente nos sirven para comprender que este no va ser el desenlace. Alguna pata han metido pero no han tenido problema en rectificar ante la menor insinuación de Europa. Y como nos han demostrado algunos de nuestros vecinos, el problema no es tanto meter el cuezo, sino perseverar en el error.

Además de lo anterior, tras lo vívido en los últimos meses, creo que el marketing del miedo es contraproducente. Todos lo hemos pasado más o menos mal en la pandemia –algunos desde luego peor sin duda, pero todos mal–, por lo que la figura del agorero resulta especialmente antipática. Y más si sus vaticinios no se cumplen.

Resulta hasta cierto punto comprensible que en el arranque de esta crisis Casado pensara que la debacle económica le iba aupar a la presidencia del Gobierno. Ahora, con la información disponible, resulta inaudito. La economía no va a ser el atajo esta vez, por lo que debería articular su campaña en otras claves. El ‘cuanto peor, mejor’ solo funciona cuando las cosas realmente empeoran. Él sabrá.