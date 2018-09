Sánchez y su ministra de Industria difieren sobre el impuesto al diésel y otras cuatro noticias económicas

1. Reyes Maroto contradice a Sánchez y califica el impuesto al diésel de «globo sonda». Después de que hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en una entrevista en la Cadena Ser que incluirán un impuesto al diésel en el proyecto de Presupuestos de 2019, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha hablado de «globo sonda». Lo ha hecho desde el 32 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic.

2. Sánchez renunciará a prorrogar los Presupuestos del PP si no logra sacar los suyos. Pedro Sánchez desea agotar la legislatura aunque para ello deberá aprobar sus propios Presupuestos, una tarea para la que se encomienda al apoyo de Podemos y los grupos nacionalistas del Congreso. El presidente del Gobierno no contempla la opción de prorrogar las cuentas del PP, que no ha tenido más remedio que heredar para este año.

3. Standard & Poor's señala la situación en Cataluña como el «mayor riesgo» para el mercado inmobiliario español. La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha alertado de que la crisis catalana es el «mayor riesgo» para el mercado inmobiliario español, según se desprende de un informe publicado este lunes sobre el mercado de la vivienda en Europa.

4. Las compraventas registran su mejor dato desde 2008 y se disparan un 4% entre abril y junio. Entre abril y junio se han inscricto en los registros de la propiedad, 134.196 compraventas de vivienda, un 4% más que en el trimestre anterior. Este es el resultado más elevado desde el segundo trimestre de 2008, por ejemplo, solo en relación con el segundo trimestre de 2017 el incremento ha sido del 12,4%.

5. La llegada de turistas extranjeros sufre la mayor caída en ocho años durante un mes de julio. España ha recibido en julio 9,98 millones de turistas internacionales, el 4,9% menos que en el mismo mes de 2017, con lo que este indicador se ha anotado su mayor descenso en más de ocho años (abril de 2010) lastrado por retrocesos en los tres principales mercados emisores (Reino Unido, Francia y Alemania).