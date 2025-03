Sánchez «se olvida» de la asociación mayoritaria de los autónomos en su acto por la unidad Lorenzo Amor, presidente de ATA, lamenta que se hayan olvidado «de la infantería empresarial» y avisa que «sin contar con los autónomos, este país no remonta»

La conferencia que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha pronunciado esta mañana en Casa América, en la que ha apelado numerosas veces a la unidad y asegurado que sus ministros ya trabajan en un plan que impulse el crecimiento de la economía por encima del 2%, ha tenido un importante ausente: ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos) , la asociación mayoritaria entre los autónomos, que presidente Lorenzo Amor.

Todo ello, en un acto en el que Sánchez se ha rodeado de empresarios, sindicatos y las principales organizaciones agrarias. En concreto, en Casa América han estado presentes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; el presidente y director ejecutivo de Inditex, Pablo Isla; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de Asaja Pedro Barato; el presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), al de Cooperativas Agroalimentarias Ángel Villafranca, Lorenzo Ramos Silva; el secretario general de la Organización de profesionales y autónomos (UPTA), Eduardo Abad, entre otros.

Apuesta por la digitalización Según los asistentes a la conferencia, muchos de ellos vinculados a sectores como el tecnológico, coincidían en que «la recuperación pasa por la digitalización» y en que «el futuro es digital, el presente es digital» . En este sentido, apostaban por «abordar la reinvención digital de España» y en que compañías como Telefónica pueden ser un eje fundamental en este terreno. Muchas opiniones también mostraban su acuerdo en que estamos ante «la oportunidad única de entrar de lleno en la Cuarta Revolución Industrial y liderar esta profunda transformación». Todo ello, en base a la fibra óptica ya desplegada en España y a la introducción del 5G, en el que ya están inmerasas las principales operadoras. Por su parte, Lorenzo Ramos (UPA) ha pedido que la digitalización «sea una apuesta real» en el campo y ha querido poner en valor la aportación que puede realizar el campo español a la reconstrucción. En este sentido, ha instado a apostar por el desarrollo de la España rural en aspectos como la comercialización o la transición ecológica. «Un modelo como el que nosotros representamos, el de la agricultura y ganadería famliar podemos hacer mucho», ha apuntado Ramos quien espera que se les siga teniendo en cuenta. El máximo responsable de UPA ha recordado también que la pandemia impactó en plenas movilizaciones por la formación de precios, «y esos problemas siguen estando» , en referencia a sectores como el olivar o el vino.

En declaraciones a ABC, Amor ha asegurado que no habían sido invitados a este evento y apuntado que «quien estaba convocando este acto estaría más preocupado por convocar a lo que son los grandes portaviones de la economía y se ha olvidado de la infantería empresarial», en referencia a un colectivo cuya principal organización forma parte de la CEOE.

El también vicepresidente de CEOE ha destacado que «España no puede sin contar con los autónomos, que generan empleo y crecimiento». En este sentido, ha advertido que « un país puede tener importantes empresa tractoras pero sin la masa de pymes y autónomos no puede salir adelante» . El máximo responsable de ATA ha reconocido que la situación es «muy compleja» y asegurado que «siempre van a encontrar en ATA, este Gobierno y los que vengan, la oposición y los grupos parlamentarios un aliado institucional para el diálogo, el consenso y la unidad». Eso si, ha advertido que «si esperan encontrar la sumisión o ser un palmero se equivocan: Sin contar con los autónomos, este país no remonta » y añadido que su misión es representar al colectivo de autónomos.

El «fracaso» del último cese de actividad

Amor ha lamentado que la ayuda de cese de actividad puesta en marcha a partir del 1 de julio haya sido «un auténtico fracaso, ya que solo ha llegado a cuatro de cada 100 autónomos» y destacado que hay «un millón de autónomos en el alambre y pérdidas de actividad respecto a 2019 que superan el 60%». El responsable de ATA también ha advertido que 180.000 trabajadores por cuenta propia no han reabierto tras el confinamiento y que, recientemente, 40.000 autónomos vinculados al ocio nocturno se han quedado en la cuneta. «Respetamos las medidas sanitarias, pero no han venido acompañadas de medidas económicas» , ha apuntado sobre las últimas restricciones.