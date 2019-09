Sánchez Galán (Iberdrola), sobre el cambio climático: «Llegamos tarde» Ese será el mensaje que este lunes ofrezca ante la comunidad internacional en la Cumbre de Acción Climática de la ONU

La Cumbre de Acción Climática de la ONU arranca este lunes con una voluntad clara de extraer compromisos concretos y realistas sobre emisiones. No solo participan un buen número de estados miembros de la organización internacional, sino también otros importantes actores, como ONG, entidades locales y empresas.

En la cumbre, España estará representada por el presidente del Gobierno interino, Pedro Sánchez, y por José Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola. La eléctrica española es una líder mundial en energías renovables y ha sido muy activa en anteriores cumbres del clima.

Sánchez Galán será uno de los pocos ejecutivos de grandes empresas con voz en el foro, en el que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, espera impulsar avances hacia los objetivos marcados: eliminación de subsidios a combustibles fósiles, reducción del 45% de las emisiones para 2030 y neutralidad de carbono en 2050.

“Llegamos tarde”, aseguraba el ejecutivo en la víspera a un grupo de periodistas sobre los esfuerzos contra el cambio climático. Ese será el mensaje que este lunes ofrezca ante la comunidad internacional: “Se nos acaba el tiempo. Y no solo es un problema de medioambiente, también lo es de salud”.

En ese sentido, Sánchez Galán siguió la misma línea de Guterres en la exigencia de medidas y criticó el ‘greenwashing’ de otros actores, es decir, la utilización de los objetivos contra el cambio climático de cara a la opinión pública pero sin compromisos reales. “Son que ellos que hablan, dicen, prometen… Pero no miden”, dijo sobre sus avances reales.

El máximo ejecutivo de Iberdrola realzó los compromisos de inversión en energía sostenible de 10.000 millones al año -en la actualidad, están en cerca de 8.000 millones-, la ya conseguido reducción de las emisiones de carbono en un 30% y el objetivo de ser neutra en carbono en 2050.

Sánchez Galán reconoció que se puede avanzar gracias a “presión política”, como ocurre en algunos países donde las políticas sobre cambio climático están bien implantadas, o con “presión social”, como se ha visto en estos últimos días con las movilizaciones de jóvenes en todo el mundo.

Para el ejecutivo, la transición energética comenzó hace ya veinte años y ahora ya estamos “en el tiempo de descuento”. Con el Protocolo de Kioto, en 1992, ya se conocía la situación, explicó. “Hay gente que lo creímos y gente que no se lo creyó. Los que nos lo creímos hemos hecho cosas y los que no ahora les ha cogido el toro”.

Comparó la situación actual respecto al cambio climático con la reconversión industrial en España en los ochenta, en la que él participó como ejecutivo de la industria naval en el País Vasco. “Se tuvo que tomar una decisión que no se tomó en Asturias. La decisión era: ¿qué hacemos? ¿Cerramos lo que no vale para construir lo que tiene futuro? ¿O seguimos subvencionando esto que no tiene futuro para luego tener problemas?”. Asturias tomó el último camino y sus resultados fueron diferentes, explicó, sobre el desarrollo industrial y económico posterior del País Vasco. “Hay que apostar, lo cómodo es que me sigan dando subvenciones”, dijo Galán, que también criticó con fuerza, por ejemplo, la defensa “a muerte” del carbón por autoridades como el anterior ministro de Industria, Álvaro Nadal. “No puedes defender el carbón y firmar el Acuerdo de París”, dijo.