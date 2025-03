Sánchez admite que el Gobierno revisará a la baja la previsión de crecimiento del PIB y apurará la legislatura hasta 2023

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha confirmado que habrá una revisión a la baja de la previsión de crecimiento del PIB para este año (7%) por el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española. «Es evidente que la guerra de Putin en Ucrania está impactando en la economía española y europea, habrá una revisión a la baja en España, Europa y el mundo. Es una certificación, pero eso no significa que no vayamos a crecer».

Durante una entrevista este lunes en el programa 'Espejo Público', el presidente del Gobierno ha vuelto a insistir en la necesidad de llegar a un acuerdo conjunto con Europa para lograr redefinir el mercado energético. «El 70% del alza de los precios viene explicado por el precio de la energía o de los alimentos no elaborados», ha declarado. Asimismo, ha explicado que el Gobierno continúa en negociaciones con Bruselas, remarcando que sus prioridades son «trabajar a nivel europeo para reformar el mercado energético» , «crear un precio de referencia», «un plan fiscal para proteger los sectores más afectados», y finalmente «seguir con la hoja de transición energética verde».

Pedro Sánchez afirma que «no me escudo» en la guerra en Ucrania para justificar la subida de la inflación en España y afirma que es algo que también ocurre en otros países. «La guerra de Putin está teniendo un impacto en la economía global, pero eso no significa que España no siga creciendo, a buen ritmo, creando empleo», ha recalcado, a la vez que especificaba que no significa que «no tengamos dificultades y amenazas».

«España está con Ucrania y contra Putin, en pocos días vamos a reabrir la embajada española en Kiev », ha anunciado Sánchez.

Sobre las futuras elecciones, Pedro Sánchez ha manifestado que habrá dos opciones: «o una coalición progresista del PSOE con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz , o un gobierno de la derecha y la ultraderecha». Asimismo, ha recalcado que la legislatura llegará a término y que los comicios se celebrarán en «diciembre de 2023». Sobre un 'efecto Feijóo' en las encuestas, el presidente del Gobierno afirma «que son los mismos datos de Casado».

Por otra parte, Sánchez ha celebrado los datos positivos tras los días de Semana Santa, recalcando que a pesar del alza de precios que España sufre, la situación es positiva y España es uno de los cuatro países más buscados como destino turístico. «La economía española sigue creciendo aunque tenemos problemas derivados de la guerra de Putin y de la resaca de la pandemia».

Preguntado por las investigaciones en los contratos de compra de mascarillas , el líder del Ejecutivo ha asegurado que «si hubiera cualquier caso –que afectase al Gobierno– actuaríamos con la mayor de las contundencias». Asimismo, ha apelado al PP, «porque tendrán que hacer algo en Madrid» respecto a este asunto. «La dirección del PP tiene que ser consciente de que la corrupción le desalojó de la Moncloa», ha añadido.