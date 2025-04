Sánchez se compromete con Díaz a «derogar la reforma laboral de 2012»

La reunión que se ha celebrado esta mañana en Moncloa para fijar una única voz en el Gobierno de cara a la negociación de la nueva normativa del mercado de trabajo ha terminado con un comunicado contundente en el que el Gobierno se compromete a «derogar la reforma laboral de 2012» , según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. El texto remarca que esta derogación se hará «en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea», aunque la realidad es que entre lo comprometido frente a Bruselas y entre los socios de Gobierno no está redactado con la misma concreción.

El Gobierno ha insistido en que «antes de que acabe 2021» España debe aprobar «una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo» y ha puesto como ejemplo la derogación del artículo que permitía el despido por baja médica, los reglamentos de igualdad, los ERTE, la Ley Rider o el Trabajo a distancia.

El uso del término «derogación» cobra ahora una gran importancia, pues tanto el presidente como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño , habían esquivado utilizarla en las últimas semanas. El término se había convertido así en el caballo de batalla de Unidas Podemos frente a la posición menos contundente defendida desde los miembros del PSOE. Así, parece quedar atrás la guerra fría vivida estas semanas entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De hecho, Moncloa ha informado de que «la reunión se ha producido en un clima positivo y una actitud constructiva».

Tres son las conclusiones que han emergido de la cita y que han sentado como un jarro de agua fría en las filas empresariales. La primera de ellas se centra en remarcar que «el Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea». Según specifica el Ejecutivo, «la temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás ».

Se cita también uno de los elementos clave de la actual negociación, la prevalencia de los convenios . «Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación», reza el comunicado. Fuentes de la negociación aseguran, no osbtante, que la clave no está tanto en qué convenio prevalecerá sino en si se mantiene o no la cláusula de descuelgue .

Eso sí, Moncloa ha remarcado que se proseguirá con la negociación con los agentes sociales: «Sobre la base del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento, el Gobierno busca, a través del diálogo social , un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado . Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación».

Precisamente, el mencionado componente 23 recoge el compromiso de recuperar la ultraactividad de los convenios, esto es, que no decaiga un acuerdo hasta que entre en vigor el siguiente, que prevalezca el convenio sectorial sobre el de empresa y que se limite la externalización de servicios a través de la subcontratación.

«El objetivo del Gobierno es construir un nuevo modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que acompañe el proceso de modernización de la economía gracias a los fondos europeos, a través del diálogo social», zanja.