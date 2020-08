Sabadell descarta entrar en estos momentos en procesos de fusión «Sabadell, y en general el resto de la banca española, estamos concentrados en hacer frente a una situación compleja derivada de la pandemia», ha explicado el consejero delegado, Jaime Guardiola

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, afirmó hoy que si bien entiende que se dan las condiciones para volver a reactivar los procesos de concentración como piden desde las autoridades europeas, «Sabadell, y en general el resto de la banca española, estamos concentrados en hacer frente a una situación compleja derivada de la pandemia. Es lo que nos ocupa el 100% del tiempo y no podemos responder a otras cuestiones como el de las fusiones. No me da de más la cabeza para pensar en otras cosas».

Preguntado insistentemente por este asunto, durante la rueda de prensa telemática posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2020, el consejero delegado de Sabadell incidió en que entiende que el hecho de que la entidad esté entre las quinielas para ser protagonista en una hipotética operación de consolidación refleja «cierta normalidad». En su opinión, el concepto de las fusiones tiene sentido industrial en los mercados maduros y con presión en la parte alta de la cuenta de resultados, y además en una situación aún de prolongados bajos tipos de interés, lo que unido a la obligación de realizar nuevas inversiones en transformación digital, acaba creando dificultades que tienen como consecuencia el sentido de ejecución de estas operaciones de consolidación.

Además, Guardiola reconoció que en el mercado, y en el seno de los supervisores, «muchas ganas de fusiones transfronterizas», ya que implicaría un «gran paso» en la construcción de una Europa económicamente más integrada. No obstante, sí apuntó que la consolidación internacional es menos apetecible para los inversores porque genera menores sinergias de costes.

En cualquier caso, el banquero, en línea con lo que también aseguró ayer su homólogo en BBVA, Onur Genç, explicó que el foco de Banco Sabadell en la actualidad es el de tratar de lidiar la crisis y mejorar la rentabilidad de forma orgánica. «Hoy Sabadell está súper concentrado en hacer frente a esta situación económica tan compleja, para la que creo que estamos muy preparados», ha indicado.