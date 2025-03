Ryanair augura un fuerte repunte del precio de los billetes de avión en 2022

La pandemia del coronavirus ha desencadenado una drástica rebaja de los billetes de avión por la debilidad de la demanda que, sin embargo, no tendrá continuidad a lo largo del año que viene. Así lo cree el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson , ... que explica en una entrevista con ABC que «veremos una vuelta de los viajes y los precios probablemente subirán. Sobre todo, en los trayectos europeos».

La compañía irlandesa , que domina desde hace casi una década el mercado español, cree que este encarecimiento de los billetes se explica por varios motivos. Por un lado «el número de viajeros potenciales en las rutas europeas va a crecer, porque los viajes transatlánticos van a seguir a la baja». Wilson asegura que los pasajeros mantienen «muchas dudas sanitarias» respecto a la opción a volar a Estados Unidos o Asia, lo que desplazará la demanda hacia las conexiones del Viejo Continente.

«A ello se suma una capacidad baja. Habrá pocos asientos en 2022, porque las empresas todavía estarán en plena recuperación», añade el directivo, que opina que la decisión del Gobierno de congelar las tasas aeroportuarias que cobra Aena a las aerolíneas también incidirá en este repunte en el caso del mercado español.

«En muchos otros países europeos los gobiernos, los aeropuertos y las regiones están incentivando la vuelta a los viajes y es lamentable que actualmente no existan planes específicos de recuperación del tráfico en España», aseguró la aerolínea irlandesa en un comunicado publicado el pasado viernes. Wilson va un paso más allá y asegura que la decisión del Gobierno de no bajar las tasas, como reclamaba el sector y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «repercutirá en el turismo internacional que será capaz de atraer España el año que viene». La compañía de bajo coste había ofrecido al Ejecutivo abrir nuevas conexiones y dotar sus bases de más aviones si se reducían las tasas, pero sus reivindicaciones no han sido escuchadas por el Gobierno, que también ha rechazado subir las tarifas , como reclamaba Aena.

El directivo de la irlandesa considera asimismo que «es absurdo» mantener las tasas aéreas «mientras se otorgan casi 500 millones de euros a una compañía como Air Europa, cuyo modelo de negocio no funciona ». En este sentido, el consejero delegado de Ryanair confirma a este periódico que «si se produce un segundo rescate lo denunciaremos de nuevo ante Bruselas, porque es una ayuda que vulnera las normas comunitarias». Ryanair ya impugnó la primera ayuda que recibió Air Europa ante la Comisión Europea, pero Bruselas avaló el rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por ser «adecuado» y «necesario».

Respecto a la situación de la propia Ryanair, el consejero delegado de la aerolínea afirma que «en breve» recuperarán los niveles precrisis en España «si no estalla una nueva variante». «Hemos recibido mucha demanda para viajar en octubre, y aunque noviembre será un mes complicado creo que este año un gran número de pasajeros querrán viajar en Navidad porque el año pasado no pudieron», destaca Wilson.

Sin ERTE en otoño

Con estas perspectivas, la aerolínea irlandesa asegura que mantendrá operativas las diez bases que mantiene en España y dejará a un lado los ERTE. «No va a haber nuevas supensiones de empleo entre pilotos o tripulantes de cabina, los necesitamos a todos operativos. N o es algo que esté en nuestra agenda », asegura Wilson, que sin embargo, no descarta que haya nuevos ERTE para trabajadores de tierra en «algunos aeropuertos pequeños».

La compañía espera con esta medida acercar posturas con los sindicatos. Organizaciones como USO, Sepla y Sitcpla llevan años denunciando las «abusivas» condiciones laborales con las que opera la irlandesa en España. Ayer mismo, el Tribunal Supremo ratificó la decisión de la Audiencia Nacional de declarar nulo el ERTE que ejecutó la aerolínea en sus bases de Canarias y Gerona. La aerolínea ha llegado a varios acuerdos con los pilotos, pero con los tripulantes de cabina las negociaciones siguen enquistadas.

Wilson anuncia que la aerolínea pedirá «una mediación» para llegar a un acuerdo también con estos trabajadores. «Hemos llegado a pactos con todos los sindicatos en Europa, pero en España se resiste. Creo que el problema real es con los interlocutores, no con los propios trabajadores». Desde la compañía aseguran que los tripulantes exigieron una subida de sueldo en plena pandemia, pero el gremio ha denunciado en varias ocasiones a la aerolínea ante la Inspección de Trabajo por, entre otras cosas, obligarles a trabajar bajo la legislación irlandesa.