El FMI rompe los cálculos del Gobierno con un déficit 31.000 millones mayor La deuda pública escalaría hasta el 123% sobre el PIB, cinco puntos más que la estimación del Ejecutivo

España lleva años arrastrando los deberes de la deuda y el déficit durante años. Y la crisis del Covid-19 no ha hecho más que ahondar en ese problema estructural ante el ingente aumento del gasto y la reducción de ingresos a causa de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pone cifras al desastre en el equilibrio de las cuentas públicas: el déficit se disparará este año al 14,1% y la deuda lo hará al 123% del PIB. El agujero fiscal, así, superará los 155.000 millones este año.

Cifras récord no vistas en alrededor de un siglo en nuestro país. Lo que no consiguió la crisis financiera de 2008 lo está logrando en apenas unos meses el drama del coronavirus. Sin embargo, hay formas y formas de estimar el desfase público. El Gobierno explicó la semana pasada que esperan un déficit para este año del 11,3%, lo que supone 2,8 puntos (31.300 millones) menos que el FMI. Esta diferencia ya ocurrió ayer martes cuando la institución internacional dio a conocer sus previsiones macroeconómicas. Esta augura una caída del PIB del 12,8% (igual que lo que esperaba en su actualización de junio) en 2020 y el Ejecutivo de Sánchez apuesta por un 11,2%. Evidentes diferencias en el cuadro para España, siendo el del Gobierno el más optimista y que ya fue cuestionado por diversos expertos la semana pasada. Además, los economistas consultados señalan que las estadísticas del Ejecutivo se han quedado bastante cortas y no son creíbles. Se remiten por ejemplo a todas las estimaciones disponibles hasta la fecha: ninguna de las más relevantes es tan optimista.

Esto es en el corto plazo, pero a futuro el panorama tampoco es esperanzador. Si España ya lleva de por sí un déficit estructural en torno al 3%, la pandemia no ayuda a corregir este problema. El gasto seguirá aumentando y costará que la recaudación tributaria pueda remontar. Por ello, el FMI estima que no se volverá a los niveles de déficit precrisis hasta al menos 2026.

El Fondo calcula que el desfase será del 7,5% en 2021; del 5,8% en 2020; del 4,7% en 2023; del 3,9% en 2024; y del 4,4% en 2025. En 2019 se quedó en el 2,8%. En el caso del Gobierno, la estimación para el año próximo está en el 7,7%, dos décimas más. Aun así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció recientemente la suspensión de las reglas fiscales hasta 2022, lo que dará más margen de maniobra a las cuentas.

En el caso de la deuda, todas las casas de análisis y organizaciones dan por descontado que no será posible contenerla ante el incremento de las necesidades. Si para este año se espera que suba al 123% del PIB (118% estima el Gobierno), para 2021 se situaría en el 121,3%; en 2022, en el 120,1%; en 2023 en el 119,3%; en 2024, en el 118,1%; y en 2025 en el 118,8%. El Banco de España dijo hace tres meses que el endeudamiento público se enquistará en el 130% del PIB en la década de 2030 si no se realizan ajustes estructurales.

La anomalía del gasto público sobre PIB

Asimismo, el FMI da buena cuenta de una anomalía que también ha traído esta crisis: mientras que lo habitual en la historia reciente de España era que el gasto público sobre PIB rondara el 35-45 por ciento, el Covid disparará el peso de las administraciones sobre la riqueza nacional al 52,7% este año. Más de la mitad de la economía tendrá su razón de ser en las arcas públicas. Sobre este extremo ya alertó BBVA Research hace dos meses, al tiempo que señalaba que si no se toman medidas se corre el riesgo de que esta situación se cronifique.

Con respecto a los ingresos previstos, la institución internacional calcula que este año se quedarán en el 38,6% del PIB, para repuntar al 40,5% en 2021 y 2022. Las cifras no dan y ahí aparecen los datos de déficit y deuda