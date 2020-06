Los rivales de Nadia Calviño mantienen sus candidaturas Gobierno, empresarios y sindicatos acuerdan una prórroga hasta septiembre que contempla posibles rebrotes de la pandemia

Los tres ministros de Economía que habían mostrado interés por el cargo de presidente del Eurogrupo, la española Nadia Calviño, el luxemburgués Pierre Gramegna y el irlandés Paschal Donohoe, presentaron ayer su candidatura ante el secretariado de la institución, antes de que terminase el plazo preceptivo. Si la de la vicepresidenta española se ha hecho esperar, las de sus competidores aún han tardado más, porque han sido enviadas prácticamente al filo de las 5 de la tarde, cuando se cerraba formalmente el plazo para ello.

La elección está prevista para la reunión del 9 de julio y será tan sencilla como una votación por mayoría. Es decir que necesita el voto de diez de los diecinueve países que usan la moneda única, sin importar su tamaño, el voto de Alemania vale lo mismo que el de Estonia. El cargo tiene una vigencia de dos años y medio, es renovable una vez y está unido a la condición de ser ministro de Economía, por lo que de alguna manera su presencia en el gabinete de su país queda extraordinariamente reforzada.

El único contrincante real para Calviño sería el irlandés, que puede invocar la condición especial en la que queda su país después de la salida del Reino Unido. Sin embargo, el hecho de que Donohoe se haya nominado al mismo tiempo como aspirante a la candidatura europea a la Organización Mundial de Comercio (OMC) debilita algo sus opciones para el Eurogrupo.

El irlandés pertenece a la familia popular, por lo que es fácil deducir que en un pulso con Calviño, catalogada como socialista, todo se va a jugar en la consigna de los gobiernos del PPE, en caso de que la haya. Si Alemania convence a otros gobiernos populares de que es mejor para todos que el Ejecutivo español tenga un anclaje fuerte con la ortodoxia europea, es muy posible que logre convencer a más de uno.

En Bruselas se da a Calviño por favorita, precisamente porque creen que es la manera más eficaz de incrustar un polo de ortodoxia en el seno de una coalición de Gobierno en la que los representantes de Podemos no suscitan muchas simpatías. Calviño sería la primera mujer en ejercer el cargo, releva a otro socialista (Mario Centeno) que no ha querido renovar su mandato y tiene una reputación intachable en las instituciones comunitarias.

Cada vez que se tiene que elegir al presidente del Eurogrupo se suscita la tesis de hacer del cargo una institución permanente de manera que no sea uno de los ministros de Economía. La Comisión sueña con lograr que se funda el Eurogrupo con la Dirección General de Economía, de manera que el comisario de Asuntos Económicos sea también el presidente del Eurogrupo. Aparte de las complicaciones legales, porque el Comisario representa a todos los países y por ahora no todos están en la moneda única, a los gobiernos no les gusta transferir tanto poder al ejecutivo comunitario y prefieren seguir manteniendo el control sobre los aspectos más simbólicos.

Por ello, la presidencia del Eurogrupo ejerce solamente un papel de coordinación de las discusiones y de búsqueda de consensos entre países que tienen visiones dispares. En este sentido, Donohoe tiene una reputación de buen mediador, de ser capaz de levantar puentes entre distintas sensibilidades, mientras que la ministra española -que seguramente vive en una dicotomía muy incómoda en su propio Gobierno- de lo que tiene fama es de ser muy ambiciosa. La verdadera mediación que hace Calviño es con los socios de Pedro Sánchez, cuyas visiones sobre la economía son no solo contrarias a las suyas, sino seguramente incompatibles.

En las actuales circunstancias, cuando todo depende de la ayuda europea para levantar la economía, la presencia de la presidenta del Eurogrupo en el consejo de ministros de los martes en La Moncloa no dejaría mucho margen de maniobra a nadie para nadie.