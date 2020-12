Las «revolving», mientras más cerca los Reyes Magos, más al acecho Las tarjetas que ofrecen WiZink, Carrefour, Ikea y Alcampo tienen intereses más altos de lo que imaginas

La crisis económica causada por la pandemia ha dificultado hacer frente a los gastos que, en su mayoría, no se han visto reducidos. Es por ello que en la época festiva podría haber un incremento de las famosas tarjetas que permiten flexibilizar las compras aplazando los pagos, pero que tienen intereses abusivos, como ya se ha demostrado en varias ocasiones, como el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo declaró usurario los intereses de las tarjetas, en este caso emitidos por Wizink y que poseían un TAE superior al 27%.

La controversial tarjeta a simple vista parece sencilla y atractiva pero, encierra grandes peligros. Las «revolving», que son conocidas por sus intereses abusivos, suelen ir acompañadas generalmente de una falta de transparencia en su comercialización. Desde reclamador.es explican que aunque el Tribunal Supremo no pudo resolver sobre esta cuestión (porque no le fue planteada), «avanzó que los contratos podían incurrir en falta de transparencia, por no haberse explicado los riesgos que se asumen con ellos». En muchas ocasiones el producto incluye un seguro del cual el consumidor no tiene conocimiento, como informan desde el Portal del Cliente Bancario del Banco de España y es la suma de estos múltiples desconocimientos por «falta de transparencia» el motivo por el cual «en muchos Juzgados se ha tomado esta vía para anular las tarjetas y que solo tengan que pagar el crédito sin interés o, incluso, conseguir que devuelvan dinero si ha acabado pagando más de lo concedido o gastado con aquella».

«Sí, es una tarjeta revolving»

Estas tarjetas se suelen comercializar en hipermercados, aerolíneas, hoteles, tiendas de muebles, tiendas de ropa y supermercados, bajo el nombre de empresas conocidas como Inditex, Iberia o Renfe, ofrecen la tarjeta en las que detrás se encuentran entidades bancarias como Santander, BBVA, Wizink, Sabadell, Cofidis, Caixabank o Bankinter.

Desde reclama.es explican que las Tarjetas revolving de WiZink solían tener un TAE del 27%, desde la sentencia en marzo se ha reducido el interés y ahora suele rondar el 22%. En el caso del «Carrefour pass», una de las tarjetas revolving más adquiridas en España, comercializada por el gigante francés, el interés ronda el 22%. En la misma área, Alcampo, junto con Oney, una empresa dedicada a ofertar soluciones de pago ofrecen una tarjeta revolving con un interés que gira entorna al 22%.

Ikea, por su parte comercializa no una revolving, sino, dos. La Ikea Visa, sumamente conocida y que llega a la mano de los usuarios debido a un acuerdo entre Ikea y CaixaBank, con un interés del 26% hasta la sentencia y ahora, que no 20% de interés sino 19,99%. La segunda tarjeta que comercializa la compañía sueca en sus tiendas es la Ikea Family o, con nombre y apellido, Ikea Family Mastercard, ayuda a prestar los servicios de un TAE superior al 26% el Banco Santander, según la plataforma online de servicios legales.

Cómo reclamar los intereses de las revolving

Desde Sanahuja Miranda abogados explican como gracias a la sentencia del Tribunal Supremo «todos los usuarios que utilizan tarjetas revolving con tasas de intereses demasiado altas podrán reclamar las cantidades pagadas hasta ese momento», dependerá del caso personal que se realice el reembolso tanto de los intereses como de las comisiones indebidas aplicadas y es por ello que recomiendan el apoyo de expertos.

Recomiendan comenzar el proceso recolectando «cualquier prueba que pueda avalar los pagos efectuados a la entidad» estos pueden ser tanto el contrato firmado como cualquier medio o documento donde aparezcan todos los movimientos provenientes de la tarjeta y el interés TAE aplicado. Después, y con los documentos en mano «hay que pedir a la propia entidad bancaria de la tarjeta ‘revolving’ que reembolse las cantidades al cliente vía declaración de nulidad de la tarjeta por ser los intereses aplicados usureros así como por incumplimiento del principio de transparencia e incorporación», explica el socio director de Sanahuja Miranda Abogados.

Desde reclamador.es recuerdan a los lectores de ABC que «todas estas tarjetas revolving pueden ser reclamadas», inlcuso si los intereses de la tarjeta no superan el 20%.«Las entidades emisoras de este tipo de tarjetas, o que conceden créditos revolving, afirman que los consumidores no tienen nada que reclamar en estos casos. No es cierto» ya que, aunque los intereses puede que no sean considerados abusivos en esos casos, se puede recurrir a la falta de transparencia por no haberse explicado los riesgos que se asumen con ellos y «en muchos Juzgados se ha tomado esta vía para anular las tarjetas y que solo tengan que pagar el crédito sin interés o, incluso, conseguir que devuelvan dinero si ha acabado pagando más de lo concedido o gastado con aquélla».