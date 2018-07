«El blindaje de la licencia urbana tiene que salir este viernes en el Consejo de Ministros», exigen desde Élite Taxi - EFE

Los taxistas amenazan con bloquear puertos, estaciones, aeropuertos y fronteras Asociaciones del sector entienden que «ya no hay vuelta atrás» y que es «ahora o nunca». Y no solo no han desistido de sus protestas, sino que amenazan con recrudecerlas