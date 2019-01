La relación taxi-VTC en el mundo: de la restrictiva Italia a la flexibilidad de México y Portugal

Francia: Separación entre taxi y VTC

Imagen de archivo de una concentración de taxis frente al Ministerio de Economía en París - ABC

La explotación comercial de los vehículos de turismo con conductor (VTC) está condicionada en Francia. Los VTC deben tener menos de seis años, cuatro puertas, con 4 a 9 plazas y motores de una potencia igual o superior a los 84 kw. Además no pueden aceptar clientes si no justifican una reserva previa, y sin especificar un tiempo mínimo de espera. La reserva debe poder probarse con datos básicos como el nombre y dirección de la empresa con la que trabaja el vehículo; los datos personales del clientes así como con la fecha de la reserva. El precio de este tipo de vehículos es libre.

Los taxis, por el contrario, deben respetar tarifas establecidas (por ejemplo, de 30 a 39 euros la hora, en París, más de 2 a 4 euros por «bandera»), aunque tienen el «monopolio» de aceptar clientes en la calle, sin reserva previa.

Cada VTC debe exponer en un lugar visible una viñeta roja indentificadora y ser titulares de un permiso de conducir B, válido desde tres años. y presentarse a un examen de aptitud. Los conductores condenados por ciertos delitos no pueden ejercer y, en general, un VTC no puede aparcar en estaciones o aeropuertos, si no justifican que están esperando a un cliente que hizo su reserva con anterioridad. JUAN PEDRO QUIÑONERO.