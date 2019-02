Rejonazo de S&P a Dia tras la opa de Fridman y otras cuatro noticias económicas de la jornada

1. S&P hunde la nota crediticia de Dia por los riesgos de su recapitalización. La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) ha rebajado hoy en un escalón más la nota de DIA, una decisión que justifica por las dificultades y riesgos de su proceso de recapitalización. La nota de S&P ha pasado de CCC+ a CCC -indicada para inversiones «extremadamente especulativas»-, a siete escalones por debajo de dejar de ser «bono basura» y tres por encima de la calificación de «suspensión de pagos» o «default».

2. BBVA cree que la subida del SMI restará hasta 195.000 empleos en dos años. Las medidas del Gobierno lastrarán la creación de empleo y la consolidación fiscal, si bien la inercia de la actividad provocará que el PIB siga creciendo por encima de los países de nuestro entorno. Así, a ojos de BBVA Research, la economía española avanzará un 2,4% este año y un 2% el siguiente, manteniendo sus estimaciones frente al 2,2% y el 2,1% respectivamente para los dos ejercicios que prevé el Gobierno.

3. Bruselas veta la fusión de Siemens y Alstom pese a la presión de Alemania y Francia. El proyecto francoalemán de crear un gigante ferroviario a partir de la fusión de Alstom y Siemens ha descarrilado. La Comisión Europea ha vetado la adquisición del fabricante galo Alstom por parte del alemán Siemens al considerar que la operación dañaría la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad y sistemas de señalización.

4. Los propietarios de la Torre Agbar dicen que no está en venta, y menos por 150 millones. La torre Agbar no está en venda. Según sus propietarios, Merlin Properties, no se tiene la intención de desprenderse del emblemático edificio, y menos por 150 millones de euros, importe por el que supuestamente la quiere comprar el multimillonario estadounidense Warren Buffet a través de su sociedad de inversión Berkshire Hathaway.

5. CSIF denuncia un tijeretazo del Gobierno a los «moscosos» de los funcionarios. En concreto, han asegurado que se estarían prorrateando (limitando) estos días para los casos de excedencias por violencia de género y los funcionarios de nuevo ingreso. Un extremo que han negado categóricamente desde el Gobierno, así como UGT y Comisiones Obreras. «Ni recorte ni sorpresa», ha contestado a preguntas de ABC, el secretario de Estado de Función Pública José Antonio Benedicto Iruiñ.