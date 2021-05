El Reino Unido valora meter a Baleares y a Canarias dentro de su lista verde, excluyendo al resto de España Los turoperadores británicos están presionando para que la oferta de países vacacionales sea más extensa

Jorge Aguilar SEGUIR Actualizado: 28/05/2021 16:35h

El Reino Unido está dispuesto a incluir a Baleares y Canarias dentro de su lista verde para este verano, mientras que el resto de España seguiría en ámbar. El ministro de Transportes británico, Grant Shapps, ha pedido al Centro Conjunto de Bioseguridad que «considere a las islas dentro de sus criterios y, cuando sea posible, buscarán incluirlas si se acumulan los hechos». Una noticia esperanzadora para las dos regiones cuyo PIB más depende del turismo.

La decisión se tomará el próximo 7 de junio, fecha en la que el país británico revisará su semáforo de colores. Que España en su conjunto esté en ámbar es una mala noticia para el sector turístico, que, como se espera que funcione al 50% de los niveles de 2019, se juega la venida de más de 4 millones de británicos y más de 4.500 millones de euros en los meses estivales.

Estar encuadrado en el color ámbar obliga a lo turistas británicos a tener que realizar una cuarentena de al menos 5 cinco días cuando vuelvan a su país, lo que tiene un efecto disuasorio a la hora de captar viajeros. Por contra, la lista verde, donde sí están incluidas Portugal e Israel, deja exenta la cuarentena y las PCR. A pesar de que España permite la llegada sin PCR a los turistas británicos desde el pasado lunes, 25 de mayo, lo cierto es que tan solo vienen los que cuentan con una segunda residencia en nuestro país.

Desde el Gobierno de España se sigue incidiendo en que se está negociando con el Reino Unido para que si no incluye a nuestro país en su conjunto en la lista verde lo haga por territorios. Una medida que, como informó ABC, los turoperadores británicos están presionando para que se realice, ya que consideran que tener Portugal como único destino vacacional seguro no es suficiente. Shapps sostiene que la inclusión de Canarias y Baleares «técnicamente es posible, pero en realidad no lo sé porque todavía no tengo los datos sobre si las islas están a la altura».

De no llegar a incluir a ningún territorio español dentro de la lista verde el próximo 7 de junio, la reactivación turística va a sufrir un importante traspiés. La siguiente revisión no sería ya hasta el 28 de junio, una fecha que provocaría que se perdieran numerosos viajes en la primera quincena de julio, ya que desde el sector explican que «los viajes necesitan tiempo para planificarse».