Reino Unido pierde mano de obra extranjera a medida que se acerca el Brexit

El organismo colegiado de recursos humanos de Reino Unido ha alertado del decreciente interés de los trabajadores, tanto de la Unión Europea (UE) como de fuera de ella, por ocupar un puesto de trabajo en este país como consecuencia del Brexit. La asociación de personal Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) aseguró además que las empresas que buscan personal cada vez tienen más difícil encontrar candidatos para cubrir las vacantes por la pérdida de atractivo del Reino Unido como lugar para trabajar.

Aunque las perspectivas a corto plazo para el empleo "siguen siendo sólidas", los problemas de contratación se están haciendo cada vez más evidentes a medida que se acerca el Brexit (la salida del Reino Unido de la UE), lo que está desembocando en un aumento de las tasas de pago por parte de los empleadores, subrayó el CIPD.

Según los últimos datos oficiales, el número de trabajadores en Reino Unido no nacidos en este país disminuyó en 58.000 entre abril y junio del año pasado. "Los datos demuestran que el péndulo se ha alejado del Reino Unido como un lugar atractivo para vivir y trabajar para los ciudadanos no nacidos en el Reino Unido, especialmente para aquellos no pertenecientes a la UE, durante un período de fuerte crecimiento del empleo y bajo desempleo", dijo el encargado de analizar el mercado laboral del CIPD, Gerwyn Davies.

De cara al futuro, el organismo de recursos humanos adelantó que se incrementarán las consecuencias negativas, sobre todo a partir de 2021, cuando entren en vigor las nuevas restricciones migratorias para los ciudadanos de la UE.

En este sentido, advirtió del riesgo que puede acarrear no proporcionar más apoyo en el sistema posterior al Brexit a los trabajadores no nacidos en el Reino Unido, especialmente, a aquellos de menor cualificación.

"En el contexto de un mercado laboral rígido, si no se garantiza un proceso más simple, justo y asequible para los trabajadores, las dificultades de contratación aumentarán, el personal existente deberá enfrentarse a mayores cargas de trabajo y las empresas podrían perder negocios o pedidos", recalcó el organismo.

Para los empleadores, la ruta principal de contratación de ciudadanos de la UE para desempeñar funciones de baja calificación propuesta recientemente por el Comité Asesor de Migración "no será suficiente para satisfacer sus necesidades de reclutamiento".