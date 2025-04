El invierno aún no llega al reino de WhatsApp

WhatsApp atraviesa un momento delicado. Se estima que la aplicación de mensajería instantánea habría perdido miles de usuarios tras anunciar a inicios de enero una nueva política de privacidad que le permitiría compartir ciertos datos con Facebook, la compañía dueña de WhatsApp. El resultado ... ha sido una ola de pánico y confusión por las posibles consecuencias que tendrían esos nuevos términos de servicio. Mientras tanto, aplicaciones rivales como Telegram y Signal han sumado millones de nuevos usuarios que podrían estar buscando una aplicación alternativa con la que enviar mensajes.

Telegram añadió 25 millones de usuarios entre el 10 y el 12 de enero. Por su parte, Signal sumó otras 7,4 millones de descargas en Android e iOS del 6 al 10 de enero, según datos de Sensor Tower, una herramienta que provee información sobre el mercado de aplicaciones móviles. «Hemos tenido olas de descargas antes, pero esta vez es diferente», dijo Pável Dúrov, el director de Telegram en un mensaje publicado en la aplicación el 12 de enero. WhatsApp anunció el 4 de enero que el cambio de política entraría en vigor el 8 de febrero, pero tras la polémica fue pospuesto al 15 de mayo.

Ocasión de cambio

«El crecimiento de Telegram y Signal no significa que WhatsApp deje de estar presente en otros móviles», advierte César Córcoles , profesor de diseño y programación web de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Es decir, descargar esas aplicaciones no implica un juego de suma cero en el que para que alguien gane, otro deba perder. Pero sí que abre una oportunidad a que puedan convencer a los usuarios de que son mejores que WhatsApp, el líder del mercado.

«Ahora que hay usuarios con tres aplicaciones de mensajería instantánea, Telegram y Signal tienen una oportunidad para conquistar a los usuarios tradicionales de WhatsApp», comenta el experto de la UOC. La competencia crece.

Las dos plataformas alternativas han experimentado un crecimiento importante en las últimas semanas. Sin embargo, WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios y es difícil que en el corto plazo se produzca una migración masiva a otras aplicaciones, ya que su liderazgo está protegido gracias al «efecto red».

La mayoría de nuestros familiares y amigos tienen WhatsApp. Es la aplicación que usan nuestros padres, hermanos, hijos y en la que tenemos nuestros grupos de amigos, conformando una especie de red que nos atrapa en la plataforma. «Una vez que todos tus contactos tienen WhatsApp, es muy difícil irse a otras redes, a menos que todos os cambiéis al unísono», dice Córcoles.

«Es una tendencia que todavía apenas se nota», dice Alberto de Torres , profesor de la escuela de negocios ESIC sobre el posible trasvase de usuarios de WhatsApp hacia otras plataformas. «Es una app que tiene millones de usuarios, pero su hegemonía se ve también impactada por el contexto político que afecta a otras grandes como Facebook, Amazon o Google», explica de Torres, experto en inteligencia artificial e internet de las cosas.

Corriente crítica

En Estados Unidos existe un creciente debate sobre una mayor regulación para proteger los datos de los usuarios en redes sociales y plataformas tecnológicas. Mientras tanto, también hay una gran preocupación entre la clase política sobre el control monopolístico que podrían estar ejerciendo algunos de los gigantes tecnológicos . «Existe una mayor sensibilidad del consumidor por los temas de privacidad, por lo que algunos usuarios se lanzan a probar las aplicaciones de la competencia», comenta De Torres.

Los negocios basados en internet siguen un modelo de «el ganador se lo lleva todo» . Google es el rey de las búsquedas, Amazon domina el comercio online, Netflix es la plataforma preferida para consumir contenido audiovisual bajo demanda y Facebook es el dueño de las redes sociales. Un dato que evidencia este hecho es que en 2019 la mitad de toda la inversión publicitaria online en Estados Unidos se dividió entre Facebook y Google, según un estudio del «think tank» Pew Research Center de julio 2020.

Denuncia

En ese sentido, la agencia del gobierno estadounidense Comisión Federal de Comercio denunció a Facebook en diciembre de 2020 bajo la acusación de haber creado un supuesto monopolio ilegal en el mercado de redes sociales. Específicamente, la FTC pide a un tribunal federal que obligue a Facebook a vender Instagram y WhatsApp y le prohíba continuar realizando acciones que limiten la libre competencia. La compra de Instagram fue en 2012 y la de WhatsApp en 2014.

En medio de toda la incertidumbre legislativa, WhatsApp todavía debe identificar una forma para incrementar significativamente sus ingresos . Compartir ciertos datos con la red de Facebook es una de las opciones que se barajan. Otras que se han tanteado incluyen la posibilidad de poner publicidad o cobrar por la aplicación. Sin embargo, ninguna de esas vías ha llegado a materializarse todavía.

«Facebook aún no ha encontrado un modelo sostenible para WhatsApp», dice Córcoles, de la UOC, sobre el constante reto que enfrenta la compañía para monetizar sus servicios. Precisamente, uno de los mayores problemas es que las plataformas de mensajería instantánea siempre han ofrecido sus servicios gratis. Una vez que los usuarios se han acostumbrado a no pagar y a que no haya anuncios, es difícil que lo acepten. «Cuando das algo gratis, luego es complicado que paguen por ello», concluye este experto. El reino de WhatsApp no está amenazado, pero algunas sombras se extienden sobre su territorio.