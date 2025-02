«Quise invertir 20.000 euros en un chiringuito financiero y descubrí todos sus engaños»

Durante unos días fui Alberto Medina Parra, un joven con 20.000 euros frescos para invertir y cansado de la pírrica rentabilidad que da el banco. Quería ganar dinero, tener un Ferrari y vivir en una mansión. Para ello tenía que salir de la zona ... de confort que suponen las entidades financieras tradicionales y probar suerte con lo que va naciendo al calor de internet. Lanzarme en los brazos de asesores online a ver qué podían ofrecer . El caramelo resultó ser muy dulce; ¡hasta Pablo Motos dice que cualquiera puede convertirse en millonario!

Alberto Chicote, Susanna Griso y hasta Amancio Ortega también han ganado millones invirtiendo a través de plataformas online como Bitcoin Code o Laguna Dorada . La cosa promete, estoy dispuesto a apostarlo todo a ello para dejar de ser el paria que mira cada día su cuenta corriente. La publicidad que veo me promete riqueza.

Bofetada de realidad, la ilusión apenas dura lo que tarda un colibrí en batir sus alas. Todo es mentira: ni voy a ser millonario, ni esos famosos han hecho fortuna gracias a esto. En su mayoría son estafas y el dinero que va, nunca vuelve. Son los llamados chiringuitos financieros, entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión y sobre las que advierten los supervisores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) .

Son empresas, o intentan aparentar que son empresas, que se dedican en teoría a asesorar a pequeños ahorradores que no saben dónde poner su dinero. Han inundado internet y las redes sociales de anuncios sobre cuánto puede uno llegar a ganar. Venden seguridad, fiabilidad, rentabilidad garantizada. Todo mentiras. ABC se ha infiltrado como potencial cliente en varias de estas entidades para desentrañar su 'modus operandi' .

Empieza la infiltración

La primera toma de contacto fue por WhatsApp/chat a diez teléfonos y plataformas. Casi todos contestaron, pero en el anzuelo no picaron los diez. Lo primero era inventarme un nombre y una coartada: Alberto Medina Parra y que venía recomendado por Carlos Martín Martín. El primer muro llegó cuando en varios chiringuitos pedían el teléfono del inexistente Carlos, pero no todos lo solicitaban. Con tres pude pasar el filtro y seguir la conversación. Ese primer filtro ya denota que andan con cautela en el pantano del engaño. Era indispensable venir recomendado supuestamente por alguien ya que los chiringuitos, habitualmente, son ellos los captadores de víctimas y no al contrario.

Las primeras llamadas telefónicas son sorprendentes. Personal sudamericano, ruso, del Este de Europa y británico es lo más habitual en los chiringuitos financieros. Tienen el discurso muy bien aprendido. Primera pregunta que me hacen: «¿Por qué quieres invertir con nosotros?» . Pues porque el banco casi no da retorno y todo son comisiones. Ahí comienza la retahíla de mentiras.

«El porcentaje de rentabilidad que le damos nosotros es mucho mayor que el del banco», dice Cristina, de acento sudamericano, y supuestamente desde Barcelona. Está vinculada hasta la fecha con un chiringuito llamado Energy Markets, sobre el que la CNMV advirtió en noviembre de 2020. Ella no dice para quién trabaja, porque esa 'empresa' tiene causas penales abiertas y han cambiado el nombre exacto de su página web.

Sofía Martínez es otra asesora, rusa en este caso. Se la vincula con la plataforma Zibyard, que ya no existe y ha desaparecido al momento de publicar este reportaje. Mismo discurso: «Un banco nunca te dará la rentabilidad que te damos nosotros. Hay algo que no sabes: los bancos tienen servicios pequeños de asesoramiento; nosotros tenemos más servicios, y también tenemos acuerdos con los grandes bancos como Caixa, Santander, Bankia ...». Llamativo cuanto menos ya que Bankia ni siquiera existe ya tras integrarse en Caixabank. Todo mentira, no tienen ningún acuerdo con entidades tradicionales. A esta última captadora le digo que mi banco me ha reportado más de un 10% de rentabilidad en dos años y medio. Una cifra muy considerable, pero su respuesta: «¿En serio?». No podía creerse que solo hubiera ganado 2.200 euros en ese tiempo, incluso se rió.

Plan de inversión (ejemplo PLATINUM) A 12 meses Inversión Ganancias Retiro Total 5.250 2.363 1.181 6.431 1 6.431 2.894 1.447 7.878 2 7.878 3.545 1.773 9.651 3 9.651 4.343 2.171 11.822 4 11.822 5.320 2.660 14.482 5 14.482 6.517 3.259 17.741 6 17.741 7.983 3.992 21.733 7 21.733 9.780 4.890 26.622 8 26.622 11.980 5.990 32.613 9 32.613 14.676 7.338 39.950 10 39.950 17.978 8.989 48.939 11 12 48.939 22.023 11.011 59.950 109.401 Total

Cada chiringuito trabaja -más bien engaña- de diferente manera. Unos dicen instalar un robot que hace inversiones automáticas y otros que gestionan directamente ellos la cuenta del cliente. Las dos citadas asesoras recomiendan, no obstante, la segunda de las opciones y aseguran que se firmaría un contrato de gestión de cuenta delegada.

247smartcapital es otro chiringuito sobre el que la CNMV ha alertado, en este caso recientemente, y cuya web ya no existe. «Es fácil comenzar con la plataforma, todo lo que necesita hacer es obtener su capital inicial en bitcoin y financiar su cuenta de operaciones con la plataforma y lo ayudaremos a operar y administrar su cuenta. Tendrá acceso a monitorizar las operaciones en tiempo real y hacer retiros cuando quiera. No es necesario que tenga experiencia porque nosotros nos encargaremos de todo y va a obtener una buena cantidad de ganancias», señala uno de los comerciales. En su caso hay que registrarse en su página web, pero otros utilizan plataformas de criptomonedas como Coinbase o Blockchain . Es llamativo que Zibyard para realizar los retiros lo que pide es un número de cuenta y que el cliente se fíe de que le harán el ingreso de lo que le corresponde.

Estos chiringuitos, en buena parte, dicen operar mediante planes de inversión . Esto son una serie de inversiones en diferentes activos durante un periodo de tiempo variable (10, 20, 30 días) y en el cual no se permiten retirar ganancias. Entre plan y plan el usuario ya podría retirar, señalan. ¿Por qué activos apuestan? La asesora de Energy Markets explica que diversifican la inversión pero hace mucho hincapié en el bitcoin. «A final de año estará a 70.000 dólares y luego subirá a 100.000 dólares», vaticina. También dice que invierten en Amazon, Netflix, Tesla, Visa ... todo a través de CFD (contratos por diferencia), que son unos productos financieros muy complejos y no aptos para clientes minoristas sin conocimientos; de hecho, sobre ellos hay muchas restricciones de los reguladores y no se pueden ofrecer a todo el mundo. Y de si nos ofrecen hacernos un test de idoneidad o conveniencia para invertir, ya ni hablar.

Es momento de preguntar por la rentabilidad. Cristina afirma que 10.000 euros me los convierten en 26.000 euros en 15-20 días. «El objetivo es tener un bitcoin y trabajar con índices también, que dan más rentabilidad. El Ibex 35 o el Dow Jones dan entre un 55% y un 70%», comenta.

Un oasis de rentabilidad

Esta misma asesora me envía una imagen de un supuesto plan de inversión. Colocando 5.250 euros, el retorno al cabo de 12 meses sería de 109.401 euros. Sofía Martínez, por su parte, promete un 15% de rentabilidad mensual garantizada. Con ella, 20.000 euros se convertirían en 107.005 euros en un año. La plataforma 247smartcapital es la más agresiva en sus pronunciamientos: si inviertes 5.000 dólares, la ganancia será de 20.000 dólares a la semana. «¿Y si invierto 20.000 euros cuánto podéis garantizar que ganaré?», pregunté. Su respuesta: «80.000 euros, incluso más. Vas a ver el interés y aumento de tu inversión a diario. Somos una plataforma profesional por lo que te garantizamos una tasa de ganancia del 100%» . No dudan en decir que es una inversión libre de riesgos y que si algo sale mal, «algo que nunca sucederá y nunca sucedió», la plataforma me devolvería todo el capital.

Y todo esto, el sentido común dice que habría que declararlo ante Hacienda. Nada de eso. Parece que todas estas ganancias no han de pasar por la Agencia Tributaria. «Por operar con criptomonedas no tienes que pagar impuestos» , señala Energy Markets. En 247smartcapital afirman que por las ganancias no hay que tributar porque ya liquidan ellos todos los impuestos. Otra mentira. Precisamente Hacienda tiene ahora muy en la diana toda operativa con criptomonedas para que no se le escape nada al Fisco.

Todo pinta de color de rosa. No hay que tributar, ganancias millonarias, rentabilidad asegurada y sin riesgo... Además, la asesora Cristina destaca que podemos firmar una póliza de seguro para asegurar la inversión, aunque no sea necesario. Que con la empresa que trabajan es Axa , aseguradora de trayectoria y reputación de sobra conocidos. Consultados por este periódico, en Axa niegan vinculación y afirman incluso que no disponen de productos para garantizar inversiones. Todo mentira.

Una última pregunta, esta vez sobre la regulación. «La plataforma es una plataforma bien registrada, regulada y con licencia. Está en buenas manos», señalan en 247smartcapital. Todo mentira, ya que la CNMV ha alertado sobre que son un chiringuito financiero y conviene tener cuidado con ellos. Energy Markets dice también estar regulada y contar con licencia de la CNMV y de su homóloga en Reino Unido, lo cual es mentira ya que el propio supervisor español ha alertado sobre que son un chiringuito financiero y hay que estar alerta si se trata con ellos; asimismo, estos últimos me remiten a un portal llamado Absystem, sobre el que también ha advertido el supervisor.

En este sentido, el regulador bursátil señala sobre los chiringuitos financieros en general que son «entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores» ni prestar «servicios de inversión previstos en la Ley del Mercado de Valores o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva». Más allá de ello, este periódico ha consultado sobre estas supuestas empresas en el Registro Mercantil español ; no figura ninguna de ellas con el nombre que transmiten. También se ha dado oportunidad de participar oficialmente en este reportaje a las tres 'empresas', pero ninguna de ellas ha respondido.

¿Son viables los planes de inversión?

Con toda esta información, ABC ha preguntado a un experto sobre los planes de inversión que han presentado los chiringuitos financieros. Javier Niederleytner, profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), es claro: «Mi primera reflexión es que una propuesta de inversión seria no puede plantear expectativas de inversión tan altas , pues la única inversión fiable y real hoy día es la que dan los tipos de interés de los activos de renta fija con alta calidad crediticia. Y precisamente la rentabilidad de estos activos está ahora muy próxima a cero». Es inviable que cumplan con lo que prometen, en suma.

Ve muy arriesgado hacer pronósticos de rentabilidad a futuro. «No hay hoy en día activos sin riesgos que ofrezcan estas rentabilidades, por lo que ofrecer estos productos a potenciales clientes es jugar con suposiciones de que los activos de riesgo en los que invertirán no van a sufrir ningún quebranto. Eso en materia de inversiones no debe hacerse », ahonda, para concluir que «toda inversión que ofrezca estas rentabilidades tiene riesgo de pérdida de capital».

No todos los chiringuitos financieros son estafas, pero sí una gran mayoría, como recuerdan fuentes financieras. En este sentido, resulta fundamental la actuación del supervisor, la CNMV . Fuentes de la institución confirman que estos últimos meses se ha detectado «un crecimiento de potenciales fraudes y esquemas piramidales, algunos de ellos ya en fase de instrucción en sede judicial». En muchos casos, dicen, ligados a oferta de criptomonedas y difundidos a través de redes sociales y entorno online.

Fraude ha habido siempre, pero la tecnología ha democratizado también las estafas. Si para el inversor es más sencillo acudir a los mercados, para los delincuentes también lo es llegar al usuario más vulnerable. «El coste de llegar a una víctima por canales digitales es muy inferior a las modalidades tradicionales», señalan en el supervisor.

El 'boom' de los chiringuitos

Lo cierto es que las estadísticas de detección de chiringuitos financieros son crecientes. Y con el Covid-19 mucho más. Si bien antes de la pandemia ya se percibía un incremento de las advertencias, lo vivido en 2020 y 2021 no tiene parangón. El año pasado se alertó de 389 sociedades de inversión sin licencia para operar en España y este ejercicio, hasta el día 26 de noviembre, se ha alertado de 471 chiringuitos, récord histórico.

Jessica González, presidenta de Victifin, asociación de afectados por chiringuitos financieros, constata que las estafas han crecido en un porcentaje muy alto. «Solamente en los primeros meses del Covid atendí más de mil llamadas» , dice. Llamadas, además, de personas de todo nivel formativo y económico. De hecho, Josep Borrell, exministro y actual jefe de la diplomacia de la Comisión Europea, hace algunos años fue también víctima de una estafa de esta índole; le sustrajeron 150.000 euros. La realidad es que, al año, miles de personas son víctimas de chiringuitos financieros, y no existe un contador de afectados ya que muchos de ellos ni siquiera denuncian.

La sensación para la víctima, cuenta González, es de vergüenza cuando se da cuenta de lo que le ha ocurrido. Se sienten culpables por haber caído en una estafa de una organización criminal. «Los sentimientos más habituales son vergüenza, culpa, ira, depresión, miedo», relata, al tiempo que recuerda que igual que afecta a todos los perfiles educativos y sociales, también a todos los poderes adquisitivos. Se dan fraudes de 250 euros, pero también de 200.000 euros.

A todo ello se une que una vez estafan a alguien, ya no le sueltan. La víctima puede darse cuenta de que ha perdido todos sus ahorros y nunca recuperar nada, pero su teléfono y email van a estar pululando entre los chiringuitos durante años. La presidenta de Victifin, cuyo marido sufrió en sus carnes el problema, destaca que los delincuentes ya no dejan en paz al estafado. Le siguen llamando continuamente desde diferentes números para ofrecerle oportunidades de inversión. Incluso, le rebajan cada vez más el límite de entrada; si antes era un mínimo de 250 euros , ahora hay quienes solo piden 50 euros para empezar a invertir.

En este caso, el personaje que me inventé no llegó a perder un euro. No habrá Ferrari, ni mansión, ni yate, ni avión... y si llega en algún momento no será gracias a un chiringuito financiero, sino quizás al Euromillones. La única consecuencia que me queda de mi infiltración está en el correo electrónico. Ya tienen mi email personal, y eso que nunca se lo facilité a nadie. «El secreto para ganar dinero que los grandes bancos no quieren que sepa», dicen los correos que llegan cada día a la carpeta de 'spam', con una foto de Amancio Ortega. Todo mentiras.

Antes de invertir con cualquier tipo de plataforma, revise el buscador de entidades no autorizadas de la CNMV para comprobar si se ha advertido sobre ella y consulte con el propio supervisor. En caso de sospecha de que ha sido estafado, acuda a la Policía a denunciar los hechos y/o póngase en contacto con la CNMV.