Pulso de PSOE y Podemos en alquiler, IRPF, IVA y gasto ante los Presupuestos

El boceto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 ya está a punto de salir del horno, pero el guiso aún requiere los últimos detalles en los que no hay acuerdo aún entre PSOE y Podemos. Las líneas generales están claras desde hace semanas, ... pero es la parte de impuestos y la inclusión de guiños políticos como la regulación o no del alquiler -un asunto que ya centró buena parte de las discusiones entre ambas formaciones en los Presupuestos de 2019 o en el acuerdo de gobierno- los que permanecen sin cerrar a falta de que sean los primeros espadas los que acuerden el detalle final: fuentes de la negociación apuntan que el pacto se cerrará por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El objetivo es que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto el martes que viene y ya mandar el borrador de cuentas al Congreso de los Diputados. Hay 3.370 millones de euros de nuevos ingresos para 2021 (y 2.263 para 2022) sin detallar en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, lo que indica que las medidas a decidir no son ni mucho menos anecdóticas . El papel lo aguanta todo.

Subida de IRPF Una de las subidas fiscales en las que la pelea entre ambas formaciones es más intensa es la del IRPF a las rentas altas. En los frustrados Presupuestos de 2019 se incrementaba el impuesto a las rentas superiores a los 130.000 euros en la tarifa del ahorro y de 140.000 en la del trabajo -que se articulaba a través de dos nuevos tramos, desde entonces y luego con un nuevo tipo a partir de los 300.000 euros-. Ahora el PSOE quiere que la subida o no se incluya o solo afecte a los que ganan a partir de este último umbral. Podemos, sin embargo, quiere gravar a los que ganan más de 200.000 euros en rentas del trabajo y del capital. La diferencia apunta al 0,1% o 0,2% de los declarantes, unos 49.811 contribuyentes que suponen el 11,4% de la recaudación (unos 9.300 millones de euros en total). Pero este alza tiene un valor más político que recaudatorio, ya que la anterior alza a los que ganaban más de 130.000 euros ingresaba «solo» 328 millones en un año. . Grandes fortunas También está en cuestión gravar más a las grandes fortunas: Podemos quiere abordar este punto pero el PSOE prefiere hacerlo en la reforma de la financiación autonómica, ya que son las comunidades las que tienen competencia sobre el Impuesto de Patrimonio. Su inclusión o no puede tener más sentido como gesto político que fiscal: el año pasado se incluyó una subida de Patrimonio del 1% que, en cálculos de la Autoridad Fiscal, hubiera ingresado 0 euros frente a los 339 millones que estimaba el Ejecutivo (ya que dependía de las autonomías). PSOE y Podemos ya se enfrentaron sobre esta medida hace unos meses, con motivo de la Comisión de Reconstrucción. Entonces ganó el PSOE y quedó fuera. En cuanto al Impuesto de Sociedades, el PSOE presiona para postergar el grueso de las subidas ante la intensidad de la crisis en la actividad, de forma que las aborden a futuro el grupo de expertos que conformará para una reforma fiscal a largo plazo. Pero puede haber subidas puntuales a grandes empresas y no generalizadas. Bonificaciones en IVA e IRPF Las bonificaciones fiscales siguen en estudio aunque se descarta subir el IVA cultural, pese a que la Autoridad Fiscal señalaba el carácter regresivo del tipo reducido a estos productos, al ser consumidos sobre todo por las rentas altas. Lo que sí sigue encima de la mesa es eliminar el beneficio en el IRPF a las aportaciones a planes de pensiones privados. En la actualidad se permite reducir la base imponible en base a las aportaciones realizadas -que al rescartarse tributan-, para así fomentar el ahorro de cara a la jubilación. Una medida que apoya el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aunque Inverco se opone y recuerda que el beneficio es un diferimiento de los impuestos presente en casi todos los países de la UE. Uno de cada cuatro aportantes a estos planes ganan menos de 18.000 euros, y el 72% de los aportantes ganan menos de 42.000 euros brutos anuales. Sólo el 9,2% de aportantes ingresan más de 72.000 euros al año. En su lugar, Escrivá quiere incentivos a imitación de Reino Unido que fomenten los planes de ahorro de empresa, con aportaciones adicionales de la compañía y el Estado por cada una del trabajador. Empleados públicos Como adelantó ABC, habrá subida a los empleados públicos, una línea roja del partido de Pablo Iglesias. La discusión aún no se ha cerrado sobre a cuánto ascenderá, eso sí. Pese a que ayer todos los partidos votaron a favor de la congelación del sueldo de los diputados en el Congreso, en contra de la propuesta de que aumentaran un 0,9% al igual que las pensiones, el porcentaje de subida estará en este entorno pero aún no está decidido. El PSOE es partidario de que el alza sea menor, con la inflación en negativo, y Podemos, mayor. Cada punto de incremento supone 1.750 millones de euros de mayor gasto, según CSIF. Alquileres Otra vieja batalla entre ambos partidos que se remonta a 2018: la regulación de los precios del alquiler. Podemos quiere incluirla en los Presupuestos en una forma de presionar a última hora. La postura de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es firme: «no». La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abundó ayer que «no es una materia específica del debate de Presupuestos», y recordó las palabras del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, respecto a que se está trabajando este asunto en la nueva Ley de Vivienda. Más Iprem En cuanto al IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se utiliza para calcular buena parte de las ayudas sociales, los Presupuestos incluirán una subida del mismo, tras tres años congelado. Podemos quiere un alza mayor y el PSOE se opone, aunque las diferencias son mínimas. Para las cuentas de 2019 se pactó una subida del 1% que finalmente no salió adelante.

