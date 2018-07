¿Qué puedo reclamar si me afecta la huelga de Ryanair? Los tripulantes de cabina de España, Portugal, Italia y Bélgica han convocado una huelga para los días 25 y 26 de julio

Los tripulantes de cabina de Ryanair (TCP) de España, Portugal, Italia y Bélgica para los próximos días 25 y 26 de julio. En España están llamados a la huelga más de 1.800 tripulantes de cabina, y en los cuatro países más de 4.000. Este colectivo pretende que la aerolínea de low cost aplique la legislación laboral de cada país en los que opera y no solo la que marca la normativa irlandesa.

Se prevé que miles de vuelos se vean afectados durante esos días, ya que son fechas en donde se entrecruzan aquellas personas que inician las vaciones de verano con los que las termina. Las cifras aún no son concretas, pero se clacula que en España se vean afectados unos 115.000 pasajeros, según han indicado los representantes de los trabajadores.

Por tanto, Ryanair se enfrenta a un caos aéreo de grandes proporciones que puede causarle pérdidas ecónomicas considerables. Y es que aquellos pasajeros que se vean afectados por la huelga podrá reclamar hasta 400 euros, según informa el portal web reclamador.es. En concreto, los clientes tienen cuatro derechos que podrán ejercer en caso de perjuicio:

1. Compensaciones de entre 250€ y 400€ para los pasajeros españoles. Ryanair opera principalmente vuelos de corta y media distancia, por lo que la compensación que pueden reclamar los afectados por la huelga de TCP de esta compañía es de 250€, si el trayecto es inferior a 1500 km, o de 400€, para vuelos entre 1500 y 3000 km. En los vuelos cuya distancia sea superior a esos 3000km, el pasajero podría reclamar una compensación de 600€. En España, la compañía irlandesa no opera ningún vuelo de largo recorrido, por lo que la compensación máxima es de 400€.

Desde reclamador.es recalcan que, en el caso de que Ryanair avise a los pasajeros de la cancelación de su vuelo debido a la huelga con 15 días de antelación no tendrán derecho a solicitar esta indemnización, siempre y cuando avisen directamente al pasajero y no al intermediario que vendió el viaje. Sí tendría otros derechos como la indemnización económica por noches de hotel o actividades contratadas que no se puedan realizar a causa de la cancelación del vuelo y no sean reembolsables.

2. Indemnización por los daños materiales y morales. Que cancelen un vuelo supone, en gran parte de las ocasiones, perder noches de hotel contratadas en el lugar de destino. Pero no acaba aquí el perjuicio que puede llegar a ocasionar a los afectados la huelga de Ryanair. Entradas a conciertos o festivales, tours por la ciudad, en definitiva, actividades pagadas que no se pueden disfrutar por la cancelación de un vuelo. Esto también se puede reclamar. Para recuperar lo invertido y no disfrutado a causa de la huelga de Ryanair, desde reclamador.es explican que para reclamar esos daños morales y materiales hay que acreditar que el gasto realizado no es reembolsable, fundamentalmente con las facturas de pago del hotel o actividades.

3. Transporte alternativo o reembolso del billete. Los pasajeros que vean cancelado su vuelo por la huelga de esta aerolínea podrán solicitar el reembolso del billete adquirido, si Ryanair no les ofrece un viaje alternativo o si el vuelo propuesto deciden no aceptarlo. Esta cantidad se sumaría a la indemnización que, según el Reglamento 261, les corresponde, que para los pasajeros españoles es de 400€ máximo.

En el caso de aceptar el transporte alternativo propuesto por Ryanair, no tendrán derecho a ese reembolso del billete, pero sí a reclamar la indemnización económica.

4. Derecho a recibir asistencia por parte de Ryanair. En el caso de optar por transporte alternativo, además de reclamar la indemnización, los clientes de Ryanair afectados por la huelga de sus TCP tienen derecho a recibir asistencia por parte de la aerolínea. En este derecho a asistencia entra la comida y bebida, siempre que el retraso supere las dos horas.

También tienen derecho a alojamiento si necesitan pernoctar y a transporte a otro aeropuerto o del hotel al aeródromo si fuera necesaria la pernoctación. Todo ello sin que Ryanair pueda solicitar ninguna cantidad económica al cliente por esa comida, bebida y alojamiento.