El PSOE y sus socios buscan torpedear la comparecencia de la presidenta de la SEPI sobre el rescate de Plus Ultra Unidas Podemos insta al PP a acudir a los tribunales y le acusa de construir una «teoría creativa sobre Cubazuela del Norte»

María Cuesta SEGUIR MADRID Actualizado: 01/06/2021 13:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los criterios que guiaron el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra tardarán en salir a la luz. El PSOE y sus socios unen fuerzas para bloquear la comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, para que diera información al respecto, comparecencia que había sido solicitada por el Partido Popular. Únicamente Vox se ha mostrado dispuesto a apoyar la iniciativa de los populares, mientras el PSOE, Unidas Podemos, ERC y el PDeCAT la han rechazado. La iniciativa, debatida hoy en dicha Comisión del Congreso, aún no se ha sometido a votación, aunque las posiciones han sido ya desveladas por los grupos.

El rescate por el Estado con un crédito de 53 millones de la aerolínea generó un fuerte debate público y, de hecho, según ha denunciado hoy el diputado del PP Javier Bas, «ha paralizado el resto de ayudas por miedo a que se repita la arbitrariedad» vivida en esta operación, dado que se trata de una empresa que arrojaba pérdidas desde hacía varios ejercicios. Una posición que tan solo ha sido apoyada en la comisión por el diputado de Vox Rubén Manso.

Unidas Podemos no ha dudado en rebatir la solicitud de información de PP y de hecho le ha retado a acudir a los tribunales. «Si el PP tiene una teoría creativa con 'Cubazuela del Norte', para eso están los tribunales», ha dicho el diputado morado Txema Guijarro. «En la comisión debemos hacer un trabajo serio», ha aseverado. El PSOE, por su parte, se ha limitado a criticar la «oposición no constructiva» del PP y ha insinuado que tanto este grupo como Vox, lo que buscan es forzar una votación contraria para polemizar con este rescate, según ha dicho su diputada Patricia Blanquer.

Desde ERC, Joan Capdevilla no ha ofrecido explicaciones sobre su rechazo, mientras Ferran Bel, del PDeCAT, sí que ha condicionado su actual 'no' a que el Gobierno aclare este caso a su grupo «por el cauce adecuado». Según ha explicado Bel, el PDeCAT ha solicitado información sobre este caso al Gobierno, algo que ha comenzado ha producirse, aunque, «parcialmente», por lo que «si este extremo no se clarifica por los cauces que entendemos son los adecuados, no descartamos solicitar comparecencias».

El bloqueo de esta iniciativa llega cuando aún quedan muchas incógnitas en torno al rescate de la aerolínea. Hace solo una semana, el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, denunciaba que el dinero del préstamo participativo llegado desde Panamá y que 'salvó' a Plus Ultra de entrar en causa de disolución, podría ser simulado. En concreto, de los 6.300.000 euros de dicho préstamo, cuatro estarían en el país centroamericano como garantía del propio préstamo, «por lo que un juez no podría embargar ese capital. Es una maniobra contable sin pies ni cabeza», según denunció entonces el eurodiputado.