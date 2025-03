El PSOE arranca el aval del Congreso para elevar el control político a los órganos reguladores

El Partido Socialista logró sacar adelante ayer con el único respaldo de sus socios habituales del ala izquierda del Parlamento el controvertido informe de la Comisión de Calidad Democrática «para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación» que cuestiona ... la legitimidad democrática de los órganos reguladores (CNMV, CNMC, Banco de España) y autoridades independientes (Airef, Consejo de Transparencia...), intensifica el control del Congreso sobre el nombramiento de sus dirigentes y respalda que políticos de carné en ejercicio puedan ocupar puestos de dirección en estas instituciones.

El texto se aprobó entre fuertes críticas de la oposición conservadora, que votó en contra del informe, y acusaciones a los partidos de la coalición de Gobierno por intentar atentar contra la independencia y la imparcialidad de estos órganos independientes y tratar de deslegitimar la función fundamental, que, según proclamaron PP, Vox, Ciudadanos y deslizó el PNV, juegan en la mejora de la calidad del sistema democrático.

El informe de la subcomisión no constituye un mandato parlamentario de obligatorio cumplimiento para el Gobierno pero sí plasma la recomendación del Congreso en el caso de actuar sobre este ámbito.

El PSOE maniobró a última hora para tratar de incrementar el respaldo parlamentario del informe y retiró del texto, «a instancias del letrado del Congreso», según admitió la diputada socialista Elvira Ramón, uno de sus pasajes más controvertidos, el que habilitaba a la mayoría del Congreso (y de forma indirecta al Gobierno) a imponer directrices políticas de obligado seguimiento a las autoridades independientes.

El asunto no sólo había desencadenado el rechazo frontal de la oposición política sino que había enervado a los responsables de los principales órganos reguladores y autoridades independientes, que percibieron tras ese punto un intento de socavar su autonomía y someter sus actuaciones al control político. Fuentes de los reguladores han admitido en privado su preocupación sobre este punto y han reconocido también que han trasladado esa inquietud al Gobierno. El pasaje superó, no obstante, el primer proceso de enmiendas y no ha sido hasta el texto final cuando el PSOE se ha decidido a retirarlo del texto, entre rumores en los pasillos del Parlamento sobre el rechazo de la Comisión Europea a esa injerencia.

El texto, en concreto, otorgaba al Congreso la competencia de « orientar las actuaciones de las autoridades independientes en las situaciones en que los criterios técnicos requieran estar acompañados por directrices de oportunidad», una fórmula lo suficientemente vaga para habilitar un campo de actuación a la mayoría parlamentaria para dirigir las actuaciones de órganos esenciales para el buen funcionamiento de los mercados (CNMC, CNMV) o para el control de la actividad gubernamental (Airef, Protección de Datos o Transparencia).

Controlar los nombramientos de dirigentes

La oposición afea al PSOE el tono del texto, bajo el que subyace una sombra de sospecha sobre la independencia de un puñado de organismos clave en la arquitectura del Estado entre los que se cuentan la CNMV, la CNMC, el Banco de España o la Airef.

Los dos partidos del Gobierno no se preocuparon mucho ayer en disimular esa impresión. Desde las filas socialistas se admitió que el informe era un intento por «evitar que estas instituciones no respondan ante nada o ante nadie de sus actuaciones» y desde Podemos se advirtió de los riesgos de captura de estas instituciones por parte de agentes externos, ya sea poderes políticos o económicos, y de su utilización como un ariete contra un gobierno legítimamente elegido. La consecuencia es un informe que empieza por cuestionar la legitimidad democrática de los organismos independientes, los señala como una anomalía dentro del normal funcionamiento del Estado de Derecho e incluso cuestiona su anclaje constitucional.

A partir de ahí, toma medidas. La primera de ellas es reforzar el papel del Congreso en el control de las actuaciones de las autoridades independientes , un punto sobre cuyo base había una cierta coincidencia entre todos los partidos, pero que el texto original acordado entre PSOE y Más Madrid y apoyado por Unidas Podemos llevaba más allá, proponiendo la creación de una comisión parlamentaria específica con competencias en la selección de los responsables de los órganos reguladores y autoridades independientes, en la fiscalización de sus actuaciones y, eventualmente, en su cese, si se entendiera que éstos no cumplen con las funciones que tienen encomendadas.

El informe mantiene la propuesta de crear esa comisión específica para valorar las propuestas de nombramiento que le lleguen desde el Gobierno.

Críticas de la oposición

El diputado del Grupo Popular, Jesús Postigo , justificó ayer el rechazo de su grupo al informe por considerarlo «un ataque frontal a la legitimidad de las autoridades independientes» y por un fondo que traslada «la pretensión de control político y de orientar las actuaciones de las autoridades independientes».

«El sectarismo se ha impuesto al rigor e incluso a la razón», subrayó el diputado. El voto particular del PP abogaba por retirar del texto todas las referencias a la supuesta anomalía en el funcionamiento del Estado que suponen las autoridades independientes, así como las aspectos más intervencionistas que se trasladaban en el informe.

Ciudadanos asentó su rechazo en la necesidad de garantizar el máximo nivel de excelencia, experiencia y profesionalidad de los directivos de las autoridades independientes y por rechazar que políticos de carné ocupen esos puestos.

Vox acusó a PSOE y Podemos de intentar establecer un modelo de nombramientos condenado por el Supremo, en referencia a la sentencia que ha anulado al renovación de la cúpula de la Asociación Española de Protección de Datos por entender que los puestos asignados antes del proceso de selección.

El informe plantea alargar los mandatos de los responsables de los reguladores y los organismos independientes para extraer su actuación del ciclo político, reforzar sus plantillas y reforzar la mayoría necesaria para avalar los nombramientos de sus responsables.