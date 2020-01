Las propuestas de ATA para reformar el sistema Entre ellas está la de que no tengan que cotizar los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos no superen la mitad del SMI anual

Actualizado: 05/01/2020 01:54h

La Federación de Autónomos ATA, la mayoritaria del sector, ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso ABC, en el que enumera diversas medidas para reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

1. Campaña de sensibilización de la Seguridad Social que anime a los afiliados al RETA a cotizar más, explicándoles los beneficios en sus prestaciones y en su pensión futura.

2. Progresividad. Para los autónomos con rendimientos netos inferiores al SMI, establecer la obligatoriedad de darse de alta en el régimen de autónomos a efectos registrales, sea su actividad habitual o no.

3. Tarifa 0: No cotizarán los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos no superen la mitad del SMI anual y demuestren no haber realizado la actividad de forma continuada durante dos meses en un periodo de 12 meses o periódica y discontinua durante cuatro meses en un periodo de 12 meses.

4. Tarifa para estudiantes: Los menores de 25 años que cursen estudios superiores, reglados o FP, tendrán derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes de 30 euros mensuales.

5. Tarifa 60 para autónomos con ingresos inferiores al SMI durante dos años prorrogables a otros dos.

Y para aquellos autónomos cuyos rendimientos netos sean superiores el SMI:

6. Cálculo de la pensión sobre toda la vida laboral. Pesarán un 75% los mejores años y el 25% de los peores.

7. Destope de la base máxima a los 47 años.

8. Aportaciones voluntarias para adaptar el sistema a los flujos de caja del autónomo y los tiempos de su actividad.

9. Deducibilidad de la cuota de autónomos societarios como gasto en Sociedades a quien ejerza, entre otras, las funciones de dirección y gerencia.

10. Ampliación de la jubilación activa. La ampliación de la compatibilidad de la pensión de jubilación íntegra y el trabajo por cuenta propia a todos los autónomos independientemente de que empleen o no a un trabajador.