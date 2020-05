Latam, la principal aerolínea de América Latina, se declara en quiebra en EE.UU. por el coronavirus

ABC Actualizado: 26/05/2020 09:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

LATAM, la principal aerolínea de América Latina, ha anunciado una «reorganización» para asegurar su sostenibilidad «a largo plazo». La compañía se ha declarado en quiebra en EE.UU. al no poder cumplir con sus plazos financieros tras la caída del negocio causada por la pandemia del coronavirus, aunque asegura que seguirá operando vuelos de pasajeros y de carga.

«LATAM y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y EE.UU. iniciaron, el día de hoy, un proceso voluntario de reorganización y reestructuración de su deuda bajo la protección del Capítulo 11 de EE.UU. [...] A la luz del impacto sin precedentes que ha generado el Covid-19 en la industria mundial de aviación, este proceso de reorganización le proporciona a LATAM una oportunidad para trabajar con los acreedores del grupo, y otras partes interesadas, para reducir su deuda y obtener nuevas fuentes de financiamiento, dándole las herramientas para transformar al grupo acorde a esta nueva realidad», ha informado a través de un comunicado. Las filiales en Argentina, Brasil y Paraguay no están incluidas en esta solicitud.

La aerolínea asegura, además, que «están sosteniendo conversaciones con los gobiernos respectivos de Chile, Brasil, Colombia y Perú para buscar apoyo para acceder a financiamiento adicional, proteger empleos en la medida que sea posible y minimizar la disrupción de sus operaciones».

Esta decisión, no obstante, no tendría un efecto inmediato en sus operaciones de pasajeros o de carga. «LATAM y sus filiales continuarán operando vuelos de pasajeros y carga, sujetos a la demanda de sus servicios y restricciones de viajes», informa el grupo, que respetará «todos los pasajes actuales y futuros, así como los 'vouchers' de viaje, millas y beneficios de viajero frecuente y políticas de flexibilidad», asegurando que «los empleados del grupo seguirán recibiendo sus salarios y beneficios» y que «las agencias de viajes y otros socios comerciales no se verán afectados ni tendrán disrupciones en su interacción con el grupo».

En EE.UU., el uso del capítulo 11 es un mecanismo que permite a una empresa que ya no puede pagar su deuda reestructurarse sin los acreedores.

La aerolínea, creada por la fusión de LAN en Chile y TAM en Brasil, cuenta con 145 destinos en 26 países. Llegó a tener más de 42.000 empleados y, normalmente, operaba 1.400 vuelos diarios, transportando más de 74 millones de pasajeros al año.