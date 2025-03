Primera empresa que presenta un ERTE por el coronavirus en España y otras noticias económicas

1.-Fujitsu presenta un ERTE en España que afecta a 336 trabajadores por el coronavirus . Fujitsu tiene preparado aplicar un ERTE en su fábrica de Málaga, Fujitsu Ten, por el coronavirus. Según han confirmado fuentes de la compañía a ABC, esta medida afectaría a un total de 336 trabajadores . Se trata de la primera medida empresarial que afecta al empleo por la epidemia de origen china, que ya ha llegado a nuestro país. La compañía fabrica componentes electrónicos para empresas de automoción, como Opel, Citroen y Renault, y también cajeros automáticos para Caixabank. Estas empresas podrían verse afectadas por este parón temporal de la producción.

2.-El Gobierno ultima más impuestos a los billetes de avión y al plástico . Hacienda y Transición Ecológica planean crear nuevos impuestos para que los billetes de avión y el uso de plástico salga más caro. Así lo señalan fuentes ministeriales a ABC, que precisan que no son las únicas opciones sobre la mesa y que la decisión aún no está tomada , si bien como ha señalado la ministra María Jesús Montero hace unos días en la Comisión de Hacienda del Congreso y hoy en los pasillos, «en los próximos días» se pondrán a consulta pública varios proyectos de gravámenes medioambientales.

3.-Bruselas advierte a España de que ligar las pensiones al IPC arriesga su sostenibilidad . La Comisión Europea ha advertido este miércoles de que vincular de manera permanente las pensiones a la evolución del IPC compromete la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, al tiempo que ha subrayado que estas medidas favorecerían, sin medidas compensatorias, a los pensionistas actuales en detrimento de las nuevas generaciones.

4.-ERC mantiene el pulso y Montero advierte: «El diálogo necesita Presupuestos» . La primera prueba de fuego de la legislatura llega mañana y ERC sigue haciendo valer su abstención, necesaria para que el Ejecutivo pueda sacar adelante la senda de déficit, clave en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado . Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha dejado claro que decidirán «en el último minuto» su voto, lo que aplaza su decisión a después de la Mesa de Diálogo que estar tarde reúne en la Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente de la Generalitat, Quim Torra.

5.-¿Me reembolsan el dinero si decido cancelar mi viaje al extranjero por miedo al coronavirus? Ante la expansión de los casos de contagio por coronavirus, el Gobierno amplió ayer las zonas de riesgo a además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña). Desde el Ministerio de Sanidad se aconseja no viajar a estos lugares como precaución para evitar que la enfermedad se siga propagando . El titular de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado que se trata de una recomendación y no de una prohibición ya que todavía no hay órdenes de restricción por parte de organismos comunitarios ni internacionales. «Consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar», insistió Illa.