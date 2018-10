La prima de riesgo italiana se dispara a 300 puntos: ¿riesgo de contagio para España? Los analistas consultados no ven comparables las situaciones políticas entre ambos países a pesar del incremento del gasto, y lamentan que los mercados castiguen a las entidades españolas por su relativa exposición a la deuda italiana

Carlos Manso Chicote

@carlos_manso Seguir Madrid Actualizado: 02/10/2018 12:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los presupuestos del estado italianos para 2019, aprobados este jueves, y que prevén un déficit del 2,4% que es tres veces más de lo previsto por el gobierno anterior de Paolo Gentiloni, junto a los rumores de dimisión del titular de Economía italiano Giovanni Tria y las declaraciones del presidente de la Comisión Europea - Jean Claude Juncker - asegurando que de esta forma «Italia se distancia de los objetivos presupuestarios» siguen castigando a este país del sur de Europa en las bolsas. En concreto, la prima de riesgo italiana - que mide el diferencial entre los intereses de la deuda alemana y la del país del sur de Europa- ha alcanzado hoy los 300 puntos básicos a primera hora de la mañana. En lo que llevamos de jornada, la prima italiana es ya la más alta de los grandes países europeos solo por detrás de Grecia que rondaba entorno a las 11 de la mañana los 388,1 puntos. España, por su parte, contaba con una prima de 113,5 puntos básicos repuntando ligeramente.

Lo que también se ha contagiado a los principales parqués europeos: Milán caía entorno a las 11:30 de la mañana más de un 1% por un 1,16% de Madrid, un 0,93% de Frankfurt, un 1,18% de París o el 1,18% de retroceso del índice Eurostoxx 50.

En opinión de Salvador Jiménez, analista de mercados AFI (Analistas Financieros Independientes), tras las declaraciones durante el verano de que se iban a respetar las reglas fiscales de la UE por parte del titular de Economía italiano Tria o de Salvini al final no se han materializado y «el primer borrador de los Presupuestos habla de un déficit del 2,4% para este año y hasta 2021, con una deuda sobre el PIB del 132,5%» los mercados no han recibido bien estas cuentas «aunque puede haber cierta sobrerreacción». En esta línea, ha recordado que el plan definitivo de estabilidad y los presupuestos no se tendrán que remitir a Bruselas hasta el 15 octubre.

Desde Renta 4 han constatado recordado que, si bien el diferencial de deuda entre Alemania e Italia se ha situado entorno a los 300 puntos básicos - máximos de 4 años- en el caso de España apenas se habría incrementado su prima de riesgo 11 puntos básicos desde el cierre del pasado jueves por 60 puntos de la italiana. «Nos estamos viendo más perjudicados por el efecto contagio en el sector financiero, más sensible a cómo se vaya comportando el mercado de deuda». En esta línea, ha recordado la tenencia de deuda italina por parte de algunas entidades financieras españolas: «Esto tiene un impacto negativo en el balance», han advertido desde este banco de inversión.

En este sentido, han calificado de «paradójico» que se penalice a los bancos españoles cuyo mayor volumen se ha invertido en deuda española. A juicio de los analistas de Renta 4, «el mercado no esta discriminando» en este aspecto y el peso de la banca en el Ibex 35 explicaría las caídas de las últimas jornadas. «Si las situaciones políticas de Italia y España fuera comparables, nuestra prima repuntaría», han objetado.

Sobre por un posible «contagio» a España, Jiménez (AFI), ha apuntado que «son situaciones completamente diferentes»y que ahora, al contrario que en 2012, los mercados sí «discriminan» entre ambos países. Como ejemplo, ha mencionado, los flujos de compra o el que inversores asiáticos apuesten por la deuda española. «La clave aquí es el rating, que ya ha sido elevado por dos agencias de calificación frente a un país como Italia con una deuda valorada en triple BBB + y amenazada de caer a perspectiva negativa, más cerca del bono basura», ha apuntado este experto.

Sin embargo, sí ha admitido que «la banca española tiene bastantes posiciones en deuda italiana» pero descarta que esto provoque un contagio a otros sectores. En este sentido, se ha referido a la particular coalición de gobierno entre la Liga Norte de Salvini y el Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio con importantes medidas en política migratoria. Materia que su socio quisiera ver desplazada por otras de corte más económico incluidas en el acuerdo de coalición.

Desde AFi han apuntado a un tira y afloja entre Bruselas y Roma, que conluiría en un acuerdo intermedio sobre el déficit. «Se llegará a un entendimeinto, en el que no ganen ni unos ni otros », ha añadido Jiménez quien reconoce la dificultad de justificar la reducción de deuda vía crecimiento del PIB.