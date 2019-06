El presidente de la auditora PwC cuestiona que detrás del control horario haya un «afán recaudatorio» Gonzalo Sánchez ha mostrado su visión sobre la norma en un diálogo en el que han participado las «big four»

Laura Montero Carretero @Laura__Montero Madrid Actualizado: 04/06/2019 16:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La entrada en vigor, el pasado 12 de mayo, del decreto ley que obliga al registro obligatorio de la jornada diaria ha generado numerosas dudas en torno a la aplicación de la norma. La medida fue aprobada por decreto en uno de los «viernes sociales» del Gobierno y su incumplimiento por parte de las empresas está tipificado como infracción grave, con multas que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros.

Los presidentes de las cuatro grandes empresas auditoras (Deloitte, KPMG, EY y PwC) han debatido hoy sobre el control horario en un encuentro público celebrado en la sede, en Madrid, de la agencia Servimedia.

«Habrá que ver si detrás de esto tampoco hay un afán recaudatorio porque cada vez que hay inspecciones, luego suele venir detrás la libreta con la multa», ha dicho Gonzalo Sánchez, presidente de PwC España, que ha matizado que en su compañía siempre han tenido registro horario porque facturan por horas. «La complejidad, en nuestro caso, es que el 80% de los profesionales no están en la oficina. Hacer el registro vía sistema de poner la tarjeta no es tan sencillo», ha añadido.

Control horario «más clarificador»

José Luis Perelli, presidente de EY España, también ha dicho que el registro horario no es un problema para su empresa. «Lo que sí pediríamos todos a la Administración es que fuera más clarificadora y que diera ejemplos de cómo hay que hacer las cosas para no tener problemas antes de llegar y ser coercitivos».

El presidente de Deloitte España, Fernando Ruiz, ha aclarado que «el problema es que muchas veces se identifica el registro horario con un reloj donde tienes que meter una tarjeta y eso en determinadas actividades no se puede hacer. Tienes que acudir a sistemas alternativos que te permitan controlar las horas cuando las personas no están en una ubicación física permanente». «Cada vez hay más actividades, como la banca de inversión o las finanzas corporativas, que se miden más por el resultado y no puedes ejercer un control por horas», ha sentenciado.

Por su parte, Hilario Albarracín, presidente de KPMG España, ha sostenido que «en estos momentos en los que todas las organizaciones están apostando por la conciliación y el teletrabajo, es difícil ver aplicación de la normativa en el mundo en el que estamos hoy y en el que viene».