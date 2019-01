El PP pide explicaciones por la reincorporación de los agentes sociales a los fondos de formación Pide la comparecencia del secretario de Estado, Octavio Granado, para que también concrete qué planea hacer el Gobierno con la edad real y efectiva de jubilación

María Cuesta

El Partido Popular ha aprovechado su intervención en la Diputación Permanente del Congreso, en el que ha solicitado una sesión extraordinaria de la Comisión del Pacto de Toledo, para que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, concrete qué planea hacer el Gobierno con la edad real y efectiva de jubilación, para pedir explicaciones por la reincorporación de los agentes sociales a los fondos de formación, tal y como ha adelantado ABC.

La diputada popular Carolina Feliz ha sido la encargada de defender la petición de dicha sesión extraordinaria del Pacto de Toledo para explicar las informaciones aparecida en algunos medios de comunicación en el sentido de que el Gobierno se muestra a favor de retrasar la edad efectiva de jubilación, pero en contra de alargar la edad legal, con el objetivo de garantizar las pensiones.

Feliz ha utilizado también su turno de palabra para hacer mención a la información publicada por este diario y que confirma la reincorporación de los agentes sociales a la gestión económica de los fondos para la formación, una vez publicada la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el BOE el pasado 24 de enero. P0r esta disposición, a petición de la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, devuelvía a empresarios y sindicatos sus puestos en el órgano colegiado encargado de evaluar la asignación de las subvenciones públicas.

Los agentes sociales fueron apartados de este órgano por el anterior Gobierno tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas por los casos de fraude. Se da la circunstancia de que la propia Carolina Feliz preguntó en el Congreso el pasado 19 de diciembre a la titular de Trabajo si los agentes sociales volvían a formar parte del órgano colegiado, y Magdalena Valerio lo negó. «No me consta que haya habido ningún cambio.

Como no lo tenía claro y no me constaba que hubiese habido ningún cambio, por si acaso me estaba equivocando, le he pedido a mi equipo que mirara esto. Y si tengo que rectificar rectifico, pero me dicen que no consta que haya habido ninguna modificación», dijo la ministra y así quedó se reflejado en el diario de sesiones de la jornada.