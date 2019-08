El PP pide que los autónomos con deudas puedan cobrar el 50% de la pensión Señalan que el 50% sería para amortizar la deuda y que «una vez liquidada el beneficiario cobrará íntegramente la pensión que le corresponda»

El PP ha presentado ante la mesa del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que tengan deudas con la Seguridad Social puedan cobrar el 50% de la pensión y el restante 50% se derive a amortizar la deuda. Así, señalan que «una vez liquidada la deuda con la Seguridad Social , el beneficiario cobrará íntegramente la pensión que le corresponda».

Según el documento al que ha tenido acceso ABC, el Grupo Popular, que pide que esta Proposición sea debatida en la Comisión Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, afirma que siempre han mostrado «una especial sensibilidad» hacia los trabajadores autónomos y pymes ya que consideran que «solo si facilita la actividad emprendedora y empresarial se puede crear empleo».

El artículo 47 de la Ley General de la Seguridad Social establece la obligación de estar al corriente de pago de las cotizaciones para acceder a cualquier prestación. Ello significa, según los populares, que un autónomo que lleve toda la vida cotizando pero que, por alguna circunstancia, «no ha podido hacer frente a alguna cuota de la Seguridad Social», llegado el momento de su jubilación, no puede cobrar una pensión a pesar de tener los años de cotización requeridos para el cobro de la misma.

Para los populares, esto crea «una enorme indefensión» al trabajador afectado ya que no recibe su pensión al 100% y, por lo tanto, aunque tenga «voluntad» de cumplir, no tiene ingresos para afrontar el pago de las cuotas debidas. Asimismo, consideran que la Seguridad Social también está afectada al no percibir el importe adecuado.

Es por ello por lo que los populares consideran que hay que eliminar trabas y cargas y así valorar «el enorme esfuerzo» que supone el emprendimiento y reconocer el papel que tiene los autónomos en nuestra economía y mercado laboral. Asimismo, afirman que es fundamental «flexibilizar las condiciones para que los trabajadores autónomos con deudas a la Seguridad Social que tengan derecho a una pensión puedan cobrarla». Y señalan: «si el trabajador cobra su pensión, y tiene voluntad, podrá hacer frente a la deuda aunque sea a plazos».