Política de déficit cero y ayudas millonarias a los autónomos, así financia Alemania el cierre

Escoltando a la canciller Merkel durante la rueda de prensa en la que ayer anunció el confinamiento comercial de Alemania al menos hasta el 10 de enero, comparecía el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que se encargó de las pertinentes explicaciones sobre la financiación del cierre. El Estado alemán financiará a las empresas y los autónomos afectados con 11.000 millones de euros mensuales, como lo viene haciendo desde principios de noviembre con los sectores de la gastronomía, la cultura, el deporte y el ocio, que desde entonces permanecen cerrados. Alemania puede permitirse este esfuerzo debido a que durante ya cuatro legislaturas consecutivas, Merkel ha mantenido una inflexible política de déficit cero en los presupuestos generales y de reducción de la deuda que por primera vez se salta con motivo de la pandemia.

Estas ayudas se conceden a solicitud del afectado y no deben reembolsarse, sino que el Ministerio de Hacienda, en los próximos veinte años y dependiendo de los ingresos del beneficiario, las irá descontando paulatinamente a través de las declaraciones de Renta. Su principal característica es que carecen absolutamente de burocracia, para evitar que los papeleos demoren y perjudiquen a pymes o autónomos sin demasiado músculo financiero o solvencia delicada. Es a posteriori, con las ayudas ya entregadas, cuando se procede a la comprobación, un proceso que está destapando, por cierto, varios llamativos casos de fraude.

La fiscalía ha detectado hasta 10.000 casos y la ciudad-estado de Berlín se presenta como foco de irregularidades. El Banco de Inversiones de Berlín, entidad pública, no pidió siquiera una copia del DNI antes de conceder las ayudas, para lograr la celeridad que pedía el gobierno central. En las primeras 48 horas, solo este banco atendió más de 200.000 solicitudes y repartió 890 millones de euros. La revisión posterior está destapando los fraudes, la mayoría basados en trabajadores que no existen, o que fueron contratados a toda prisa, incluso el mismo día en que se solicitaba la ayuda. Y este tipo de prácticas ha sido detectado en todos los Bundesländer. Quizá el caso más espectacular, en Frankfurt, sea el de un hombre de 46 años detenido por solicitar ayuda con datos personales falsos. Había creado incluso sociedades anónimas con esos datos en el registro mercantil. En Hesse, una empresa de la construcción había presentado la misma solicitud ante varias administraciones diferentes y, cuando los fiscales han ido a reprocharle que eso no se puede hacer, se han encontrado con que nadie en la empresa sabía nada de las solicitudes. Había sido un individuo que, utilizando los datos de esa empresa, habiendo cambiado solamente el número de cuenta, se estaba embolsando las ayudas. También ha sido muy comentado el caso de una mujer en Brandemburgo que alegó en su solicitud, en la casilla de «urgencia financiera», la necesidad de montar un centro ecuestre.

Este fraude, por llamativo que sea, supone porcentualmente una anécdota. El gobierno alemán ha lanzado el mayor paquete de ayudas de la historia de la República Federal para contrarrestar los efectos del cierre, con un volumen total de alrededor de 750 mil millones de euros. Consiste en un fondo de estabilización económica de 600.000 millones de euros y un presupuesto suplementario que permite al gobierno pedir préstamos por un monto de 156.000 millones de euros. El objetivo es evitar el paro, facilitando el pago del subsidio de la jornada reducida o paro parcial, con efecto retroactivo a partir del 1 de marzo de 2020. Si el 10% de los empleados de una empresa se ve afectado por la pérdida de horas de trabajo, la empresa podrá solicitar los correspondientes subsidios a la Agencia Federal de Empleo. Las agencias de empleo temporal también podrán solicitarlos. En general, todas las personas que sufran una reducción de jornada recibirán un subsidio equivalente al 60% del salario neto perdido. Si en el hogar convive al menos un hijo o una hija, el subsidio se elevará al 67% del salario neto perdido.

En cuanto al Fondo de Estabilización, se puede solicitar al Instituto de Crédito para la Reconstrucción (Kreditanstalt für Wiederaufbau o KfW) que avale hasta el 90% del importe de nuevos préstamos a empresas. Con el presupuesto suplementario, el marco de garantía del KfW aumentará de 465.000 a 822.000 millones de euros. Y el Gobierno también ha puesto a disposición otros 50.000 millones de euros para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas. Con ello se pretende, ante todo, prestar una ayuda temporal a autónomos, pequeños comerciantes y pymes que vean amenazada la subsistencia de sus negocios. Los autónomos y las empresas con hasta cinco empleados pueden solicitar un pago único de hasta 9.000 euros para un periodo de tres meses. En el caso de las empresas con hasta 10 empleados, este pago único es de hasta 15.000 euros para un periodo de tres meses.

Los propietarios de viviendas y locales comerciales no podrán rescindir los contratos de arrendamiento por motivo de demora en el pago del alquiler como consecuencia de la crisis del coronavirus. Lo mismo se aplica al suministro de electricidad, gas y teléfono, siempre que dichos impagos se deban a los efectos de la pandemia del coronavirus. Los arrendatarios afectados podrán pagar los montos de alquiler fallidos hasta finales de junio de 2022. También ha sido modificado el subsidio familiar por hijos, para facilitar los aumentos.

Además, hay disponibles 55.000 millones de euros para financiar nuevos proyectos destinados a combatir la pandemia de forma inmediata. En el caso de los hospitales y los consultorios médicos, se compensarán las pérdidas de ingresos debidas, por ejemplo, al aplazamiento de intervenciones quirúrgicas o tratamientos. Además, hay disponibles más de 3.000 millones de euros para equipos de protección a los que puede recurrir cualquier clínica o consulta de especialista.