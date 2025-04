Podemos propone que más multinacionales informen sobre dónde pagan sus impuestos

El vicepresidente segundo Pablo Iglesias junto al portavoz económico de Podemos en el Congreso de los Diputados, Txema Guijarro, autor de la proposición no de ley para elevar las obligaciones a las multinacionales

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Unidas Podemos ha presentado una proposición no de ley para que haya más multinacionales que tengan la obligación de informar de su actividad país por país. La formación ha propuesto en el Congreso de los Diputados que se amplíe el actual régimen que aplican 44 países tomando de referencia el modelo de la OCDE en el que las empresas con una facturación de más de 750 millones de euros deben informar a las haciendas de los países de su actividad, empleados, activos e impuestos pagados y beneficios generados. «Estudiar e impulsar que se amplíe el número de grupos que deben presentar el informe país por país, que dicho informe sea público y entre tanto, que se amplíe la información estadística publicada en España sobre dicho informe», reza la proposición no de ley presentada por Podemos. Fuentes de Hacienda señalan que no se negocia ni se contempla por el momento adoptar ninguna medida parecida.

Pero, ¿qué es el informe país por país de la OCDE? Forma parte del Plan de Acción 13 de la iniciativa BEPS (contra la erosión de las bases imponibles de las multinacionales) que la OCDE arrancó en 2016, mismo año en el que lo aprobó España que fue uno de los países pioneros que adoptó este régimen. En la actualidad l a Agencia Tributaria publica de forma periódica la información relativa a las 134 multinacionales españolas afectadas, de forma anónima y agregada. Podemos propone ampliar los datos que se hacen públicos.

La propuesta del partido que lidera Pablo Iglesias, sin embargo, deberá ser negociada en el seno de la OCDE. Solo en dicho foro se podría impulsar ampliar el número de empresas afectadas por esta obligación, ya que en parte depende de los datos que proporcionan las agencias tributarias de otros países en base a la información que le entregan las multinacionales correspondientes. De impulsar esta iniciativa solo para multinacionales españolas, ello redundaría en un aumento de la información y las trabas a las que tienen que hacer frente las compañías españolas frente a sus homólogas.

Ya en su momento hubo recelos y protestas entre las grandes empresas españolas , ya que España tramitó este régimen de la OCDE antes que otros países como Estados Unidos, por lo que las multinacionales temían quedar en desventaja.

El portavoz económico en el Congreso de los Diputados de la formación morada, Txema Guijarro, también propone en este documento estudiar e impulsar medidas a nivel europeo para la prohibición de contratar con empresas o grupos radicados en paraísos fiscales, además de analizar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades con el objetivo de preservar el mercado interior europeo eliminando las distorsiones producidas por algunas jurisdicciones.

La lucha contra los paraísos fiscales y jurisdicciones que practiquen la elusión y el dumping fiscal será una de las prioridades en el seno de la Unión Europea. Una prerrogativa de la propia Unión Europea que España no puede aprobar por su cuenta, aunque esta idea también se recogió en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción.