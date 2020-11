Podemos señala a los pisos vacíos tras lograr el control del alquiler La formación quiere que la Sareb ceda sus inmuebles y afirma que en España hay 3,4 millones de pisos desocupados. Las inmobiliarias hablan de 855.000

Guillermo Ginés
Madrid Actualizado: 05/11/2020 09:58h

El acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE para regular el alquiler no ha sido más que una tregua en la particular pugna que mantienen ambos por el control de las políticas de vivienda. Porque mientras el PSOE habla de moderación, el partido morado reclama al Ejecutivo ir un paso más allá, con medidas como la ampliación del veto a los desahucios y un recargo fiscal a los «grandes propietarios» de pisos vacíos que no saquen al mercado sus inmuebles

«Es hora de ser valientes», explicaban el lunes en una rueda de prensa los portavoces de la formación morada, Rafael Mayoral e Isabel Serra. Sus palabras se produjeron en un encuentro con los medios de comunicación en el que Unidas