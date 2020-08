«Plantear subir impuestos ahora es nocivo para la recuperación» Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, augura que «en los próximos meses habrá un alza del paro mayor, cuando los inactivos vuelvan y se reduzcan los ERTE»

Javier Tahiri SEGUIR MADRID Actualizado: 03/08/2020 01:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y expresidente del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011 a 2018, Gregorio Izquierdo (Madrid, 1969) es desde hace unos meses el director del Instituto de Estudios Económicos (IEE). En conversación telefónica, defiende que los 140.000 millones en préstamos y transferencias del Plan de Reconstrucción deben utilizarse en proyectos justificados y de futuro para la economía española.

—¿Cómo valora la EPA del segundo trimestre?

—Esta EPA no es comparable con ninguna otra, por lo que hay que interpretarla con mucha cautela, pero no sin preocupación. De partida, la caída de las horas trabajadas, del orden del 22%, anticipa fielmente, una vez ajustada la productividad, el orden de deterioro histórico del PIB que hemos vivido, que resulta mucho más significativo que el ajuste de sólo el 5,4% en la ocupación. Un dato especialmente preocupante es que solo 13,9 millones de personas trabajó efectivamente en este trimestre de los 18,6 millones de ocupados, con lo que 4,7 millones de personas se siguen considerando estadísticamente como ocupados, aunque no hayan trabajado por estar en ERTE o paros parciales. Además, 1,6 millones de personas paradas se han considerado inactivos por no haber podido buscar empleo en el confinamiento. Estas dos circunstancias excepcionales, son transitorias, y pueden por lo tanto desembocar en un aumento importante del paro en los próximos trimestres.

–¿Puede frustrar la recuperación del tercer trimestre el aumento de brotes y la cuarentena aprobada por Reino Unido?

–Una de las claves de una crisis, es su comunicación. En esta, para intentar poner en valor la gestión de unos sobre otros se ha pecado en ocasiones de alarmismo, que no beneficia a nadie, pero que inevitablemente da lugar a desconfianza. En cualquier caso, es una noticia negativa que no se justifica con los menores contagios relativos actualmente existentes en España frente al Reino Unido y que debemos intentar revertir lo antes posible, ya que esta cuarentena, supone una alarma injustificada sobre España como destino, que va a provocar una importante retracción de los flujos de entrada de turistas exteriores, con el consiguiente impacto negativo en la actividad y empleo.

–¿Debe emplearse el Fondo de Recuperación en compensar a sectores afectados o incentivar a los innovadores?

–Podemos atender ambas necesidades. Hay que espolear a los sectores innovadores, con mayor capacidad de crecimiento y arrastre, pero también ayudar a los sectores más perjudicados como el turismo. No tiene por qué ser excluyente. De hecho, las inversiones prioritarias destinadas a la transición ecológica y digitalización deben alcanzar a todos los sectores, ya que son necesarias para mejorar la competitividad y resiliencia de todo tipo de empresas. Lo que sí que es crucial es que se prioricen aquellas inversiones que tengan mayor incidencia positiva sobre la capacidad de crecimiento y actividad empresarial y empleo a futuro.

–¿Hay margen para rebajas temporales del IVA en sectores especialmente afectados como la hostelería?

–El Gobierno podría estudiar en estos momentos una rebaja temporal del IVA en ciertos sectores como han hecho otros países como Alemania o Reino Unido. Sería una medida que permitiría aliviar en parte a algunos de los sectores más afectados por la crisis. Desde luego, plantear una subida de impuestos, especialmente sobre las empresas o el ahorro, sería especialmente nocivo para la recuperación y la actividad. Si queremos más ingresos públicos el único camino es priorizar la recuperación y la lucha contra la economía sumergida, ya que como hemos estimado en el IEE, intentar converger en ingresos públicos sin hacerlo antes en renta podría destruir a medio plazo hasta diez puntos de PIB y del orden de dos millones de empleos.

–¿Cómo se puede reducir la dualidad laboral entre fijos y temporales, como nos ha pedido la Comisión Europea?

–La dualidad es un problema menor al lado de nuestra elevada tasa de paro, que también es una prioridad para la Comisión Europea. El actual marco laboral ha evidenciado fuertes ventajas en relación al que sustituyó por lo que no es prudente revertirlo y menos en medio de una crisis. Por un lado, aumentó la sensibilidad del empleo respecto al crecimiento en la época de expansión. Por el otro, está facilitando más eficientemente el mantenimiento del empleo en esta recesión, en cuanto introdujo como novedad en España que nuestras empresas pudieran utilizar los mismos mecanismos de flexibilidad interna y adaptación que eran habituales en la mayor parte de Europa. Si algo nos ha enseñado esta crisis, es que las recetas del pasado, especialmente las que jamás funcionaron bien, difícilmente pueden ser las soluciones de futuro en una realidad mucho más adversa y difícil.