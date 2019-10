La planta de Seat suspende la producción por las protestas Ningún empleado se adhirió a la huelga, según confirmó a ABC el presidente del comité de Empresa, Matías Carnero (UGT)

La huelga independentista convocada hoy en Cataluña llevó ayer a Seat a ordenar un paro técnico de cinco turnos: los de la tarde y noche de ayer, y los tres de hoy. Los paros no se producen por una adhesión masiva de los trabajadores de Martorell al paro -de hecho ningún empleado se adhirió a la huelga, según confirmó a ABC el presidente del comité de Empresa, Matías Carnero (UGT)- , sino por el temor a que suministradores y empleados queden atrapados en las vías de acceso a la factoría.

Es un reflejo de la nueva tipología de huelga y movilización que emplea el independentismo: ante la falta de apoyo de los sindicatos tradicionales y la nula repercusión en la industria y el resto de sectores no públicos, se opta por el colapso viario para impedir la movilidad. Fuentes de Seat señalaron que la adhesión al paro es testimonial, y que si no fuese por los problemas logísticos, no se pararía.