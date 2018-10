Los pisotones duelen «Los autónomos necesitamos certidumbre, seguridad, no que nos aprieten más los zapatos y encima nos dejen sin respiración»

Lorenzo Amor (Presidente de ATA)

Los autónomos llevamos unos días en el ojo del huracán. Nos han estado apretando y hemos aguantando en un respetuoso silencio, pero con este pisotón, vamos a gritar. La pregunta del millón es: ¿van a subir las bases de cotización el 1 de enero? ¿Y como consecuencia van a pagar los autónomos unos 400 euros más de cuota al año aproximadamente? Como organización, desde ATA, no solo no hemos dado de lado este debate si no que lo hemos liderado. Quiero detallar la situación que los autónomos estamos viviendo. Podríamos decir que esta semana ha sido un sinvivir, un ir y venir de noticias, afirmaciones, correcciones y rectificaciones que sólo han conseguido desconcierto. Ya no sabemos a qué atenernos.

Partamos de un punto, muy importante: aún no hay nada aprobado. Y añadamos que las propuestas que se nos han hecho llegar desde las Secretarías de Estado de Seguridad Social y Empleo no son aceptables. Para nuestra sorpresa lo que el Gobierno propone son subidas de cuotas, sí o sí, según sus propias palabras, porque para acceder a mayores prestaciones es imposible hacerlo sin pagar más. Y menos en estos momentos en los que el Estado no se puede permitir dejar de ingresar. Como si los autónomos fuéramos cajeros automáticos a los que apretando un botón escupen dinero.